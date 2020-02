Corinne Olympios et Jackie Kallen, légende de la boxe, pèsent sur l’arrestation de Chad Johnson

Chad Johnson a été accusé de violence domestique lundi alors que la star de la nation Bachelor était en plein milieu de la promotion de l’événement de boxe de bienfaisance “Battle of the Bachelors” …

Également attaché est un ancien “Bachelor in Paradise” Corinne Olympios, qui a dit à TooFab mercredi que la seule raison pour laquelle elle était toujours à bord était parce que Chad avait été largué.

“C’est vraiment dérangeant, honnêtement”, a-t-elle déclaré. “Je n’arrive pas à croire qu’il ait été arrêté pour violence domestique alors que nous étions impliqués dans une cause qui essayait d’y mettre fin.”

“C’est presque comme” êtes-vous un faux? Croyez-vous même à essayer de mettre fin à la violence domestique? Comment pourriez-vous être impliqué dans une cause aussi incroyable et ensuite laisser cela se produire? “”

Corinne n’a rencontré Chad que quelques fois lors d’événements et n’a jamais passé de temps en tête-à-tête avec lui; mais elle savait ne pas le juger sur son personnage de “Bachelorette” – ayant été peinte elle-même comme une méchante de la télévision.

“Le fait qu’il ait été arrêté pour quelque chose comme ça est vraiment effrayant”, a-t-elle déclaré. “Surtout après avoir été dans le passé dans une relation très abusive; je ne supporte pas ça, et je ne suis pas d’accord avec ça. Il faut que ça s’arrête. Ça arrive beaucoup trop.”

Mercredi, Chad a publié une vidéo sur Instagram où il a catégoriquement nié avoir jamais frappé sa petite amie Annalise Mishler, après son arrestation lundi pour violence domestique et vol qualifié. Il a dit qu’il était “100% confiant que tout type d’accusation de violence domestique allait être abandonné” et a juré qu’il ne s’était jamais livré à “quelque type de violence domestique que ce soit” – similaire à ce qu’il dit à TooFab quelques heures seulement avant son arrestation lundi.

Annalize a dit aux policiers que l’ancien élève de “Bachelorette” était devenu physique avec elle à son appartement dimanche; il est ensuite revenu le lendemain, ce qui a mené à une dispute verbale et à son appel au 911, selon TMZ.

Lorsque les flics sont arrivés, ils ont trouvé des marques rouges visibles sur le visage d’Annalise, ce qui, selon TMZ, a conduit à l’arrestation du Tchad pour crime de violence domestique. La réservation de vol pour Chad découle de sa tentative de retirer le téléphone d’Annalise lorsqu’elle appelait le 911. Annalize a également affirmé dans une série d’histoires Instagram depuis expirée qu’il avait percé un trou dans son mur dimanche soir.

Corinne, pour sa part, a déclaré mercredi qu’elle ne travaillerait jamais aux côtés du Tchad.

“Pour moi, c’est impardonnable. Je n’envisagerais probablement pas de travailler avec lui”, a déclaré Corinne. “J’ai vraiment besoin de rester loin de ça. Ça me fait beaucoup peur. Je n’essaie pas de frapper qui que ce soit ici, mais les faits sont les faits, et je ne vais pas être impliqué dans quelque chose comme ça.”

Un autre visage célèbre attaché à l’événement Battle of the Bachelors est le célèbre promoteur de boxe Jackie Kallen, qui a été joué par Meg Ryan dans le film de 2004, “Against The Ropes”.

“Moi-même – étonnamment, étant donné que je travaille dans un sport violent et que je travaille avec des boxeurs tous les jours – je me suis mise dans une situation de violence domestique”, a-t-elle déclaré à TooFab mercredi.

“Quand j’ai vu ça [Chad] avoir passé son poing à travers le mur, c’était comme du déjà vu, car c’est exactement comme ça que mon incident a commencé “, a-t-elle expliqué en se souvenant d’un gars avec qui elle était sortie il y a 22 ans.

“Ces gars-là ont tendance à s’excuser abondamment et à dire tout de suite” Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas dire ça, ça ne se reproduira plus, je ne savais pas ce que je faisais “”, a-t-elle déclaré. “Je me suis dit:” Donnons-lui une autre chance “. Eh bien, lui donner une autre chance s’est retrouvé à l’hôpital pour me faire opérer parce qu’il m’a cassé un côté du visage.”

“Pour moi, la chose la plus folle était – être dans le monde de la boxe, je connais un peu les combats. Si je l’avais vu venir, j’aurais essayé de le bloquer, ou autre chose. Mais vous ne pouvez pas arrêter un batteur quand il est enragé . Leur force se multiplie. Quoi qu’ils fassent dans une humeur normale, cela s’intensifie. Si cela peut m’arriver – et je travaille avec des combattants tous les jours – cela peut arriver à n’importe quelle fille. “

Malgré l’insistance de Chad sur le fait qu’il n’a pas frappé sa petite amie, Jackie a affirmé que les choses qu’il admettait étaient le “premier drapeau rouge”.

“Qu’il l’ait frappée ou non, le fait qu’il criait par la porte ‘Je veux te tuer – et il a mis son poing à travers un mur – je sais à quoi cela mène potentiellement'”, a-t-elle déclaré.

Presque tous les cas de violence domestique qu’elle a rencontrés, a-t-elle dit, ont commencé par la violence contre un objet inanimé. “Cela ne désamorce jamais”, a-t-elle déclaré. “Cela ne fait que s’intensifier.”

Elle a dit que regarder le récent incident se dérouler lui avait rappelé beaucoup de mauvais souvenirs – mais lui avait également fait redoubler d’efforts pour la cause.

“Les femmes ne le signalent pas toujours – je ne l’ai pas fait”, a-t-elle déclaré. “Vous voulez protéger le gars, vous ne voulez pas que vos amis le sachent, c’est embarrassant. Cette fille s’est présentée – beaucoup ne le font pas.”

“Beaucoup d’hommes disent” elle l’a provoqué, elle le méritait “”, a poursuivi Jackie. “Je me fiche de ce qu’elle a dit ou fait; je me fiche de la gravité de votre argument – sortez. Éloignez-vous et refroidissez-vous. Parce que si vous êtes capable de vous endommager la main en la jetant à travers un mur, la prochaine étape? “

Elle n’a pas acheté l’explication de Chad selon laquelle il avait “perdu connaissance”. Alors qu’elle est prête à accepter qu’il ne l’ait pas frappée, Jackie s’est demandé ce qui se serait passé si elle l’avait laissé entrer alors qu’il frappait à la porte dans la vidéo.

Jackie a déclaré qu’en travaillant sur l’événement caritatif, elle avait rencontré Tchad six à huit fois – et il avait été “un gentleman total”. Pendant qu’il buvait, il n’était jamais salissant ou bâclé.

“Il était très charmant”, a-t-elle déclaré. “Mais le gars qui m’a blessé était probablement charmant pour tous ceux qui le connaissaient.”

Jackie a dit que c’était la bonne décision de le retirer de l’événement; le parrainage aurait pu être perdu et d’autres participants avaient déjà exprimé leur inquiétude quant à sa participation.

Mais Jackie n’a pas exclu de travailler avec lui à l’avenir – s’il peut vraiment montrer qu’il a changé.

“S’il est sur la défensive, je ne pense pas que les gens vont être très sympathiques envers lui”, a-t-elle déclaré. “J’espère qu’il l’utilisera comme une révélation, comme un réveil.” Qu’est-ce que j’ai fait? Peut-être que j’ai besoin d’aide pour mon humeur, peut-être que j’ai besoin des AA. ” Si ces hommes utilisent cela comme un exemple de ce qu’ils peuvent faire pour s’améliorer, peut-être que cela leur fera peur. Mais s’ils sont dans le déni – “elle le méritait, je ne l’ai pas frappée, je n’ai frappé qu’un mur “- c’est le même mouvement. C’est juste une cible différente.”

“Tout ce que je sais, c’est que vous avez un problème, réglons-le et laissons cet incident éclairer la violence domestique. Que cela soit une leçon pour beaucoup d’autres gars que ce n’est pas la solution.”

“J’ai un côté de mon visage qui est cosmétiquement amélioré avec du titane parce qu’un gars était jaloux et est devenu fou et a lâché ses poings”, a-t-elle ajouté. “J’ai de la chance de l’avoir réparé et probablement la plupart des gens ne remarqueraient pas la différence. Mais je vis avec ce cauchemar, et je le revis chaque fois que je vois quelque chose comme ça.”

“Je voudrais le voir obtenir de l’aide; je voudrais le voir aller chez les AA; je voudrais le voir travailler avec des femmes battues et se repentir pour cela; je veux qu’il prenne des cours de gestion de la colère. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, vous n’allez pas le résoudre. Si vous ne pensez pas que vous avez un problème, vous n’allez pas le résoudre. “

Mercredi, Bruce Thomas, organisateur de Battle of the Bachelors, a confirmé via un communiqué que Chad avait été abandonné.

“Au nom de Hearts Entertainment, je voudrais dire que nous ne tolérons en aucun cas le type de comportement que Chad Johnson a récemment affiché. Nous ne soutiendrons en aucun cas une personne qui abuse des femmes”, a-t-il déclaré.

“Pour cette raison, nous avons malheureusement dû retirer Chad de la bataille des célibataires le 23 avril au Commerce Casino. Nous veillerons cependant à ce que Chad reçoive l’aide et les conseils dont il a manifestement désespérément besoin.”

«Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec Dave Navarro et une organisation qui lui tient à cœur, Safe Horizon, qui soutient les femmes victimes de violence.»

Chad Johnson n’a pas répondu aux demandes de commentaires de TooFab sur cette histoire.

