Coronavirus: voici ce qui a été annulé ou reporté en raison d’épidémies ou de préoccupations

Comme le Coronavirus continue de se propager dans le monde entier, des concerts, des événements majeurs, des sorties de films et bien d’autres ont été reportés ou annulés.

Le virus, COVID-19, a infecté plus de 94 000 personnes et en a tué plus de 3 200, selon de récents rapports des médias.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 80 autres pays, avec plus de 230 décès à l’extérieur du pays. Aux États-Unis, plus de 100 Américains ont contracté le virus et 11 sont morts, selon Vice président Mike Pence mercredi.

Mercredi également, le comté de LA a déclaré l’état d’urgence après la confirmation de six nouveaux cas.

Alors que l’épidémie continue de s’aggraver, il est inévitable que plus d’événements soient annulés ou reportés. Voir ce qui a été annoncé jusqu’à présent dans la liste ci-dessous.

FILMS

“Pas le temps de mourir:” le Daniel Craig le film de James Bond ne sortira pas en salles comme prévu. Le film, qui marque la cinquième fois que Craig jouera 007, a maintenant retardé jusqu’en novembre.

PRODUCTION

“Mission: Impossible 7”: Production de la suite de films d’action Paramount avec Tom Cruise, qui devait tourner à Venise, en Italie, a été suspendu.

“La course fantastique:” Bien que la saison 33 de la série de compétition de réalité n’ait pas encore été annoncée, CBS a annoncé que la production de la série avait été reportée après le tournage en Angleterre et en Écosse.

ÉVÉNEMENTS

SXSW: Amazon Studios, Facebook, Twitter et d’autres entreprises se sont retirés de la conférence sur le film, la musique et la technologie, qui se déroule du 13 au 22 mars à Austin, au Texas. Cependant, SX a annoncé que le festival “se déroulerait comme prévu”. Malgré cela, un pétition a été formé pour annuler SXSW tous ensemble. Plus de 40 000 personnes ont signé la pétition.

SXSW 2020 se déroule comme prévu. Veuillez suivre les informations concernant notre réponse à COVID-19 sur notre page d’informations sur les participants COVID-19. https://t.co/U5pBiNn6hY pic.twitter.com/e98NwwDmnH

– SXSW (@sxsw) 2 mars 2020

Disney +: Disney avait initialement prévu un lancement géant de la presse européenne pour son service de streaming. Cependant, ils ont annulé l’événement en raison de problèmes de coronavirus, par Date limite.

Fox News: La chaîne d’information a annoncé qu’elle avait annulé sa présentation Upfronts, qui était prévue pour le 24 mars à New York.

CONCERTS

BTS: Le populaire groupe K-Pop a annulé les dates de tournée d’avril dans sa ville natale de Séoul, en Corée du Sud. D’autres groupes de K-pop ont également emboîté le pas.

Jour vert: Le groupe de rock a reporté tous leurs concerts en Asie pour leur Hella Mega Tour.

Festival de musique de Korea Times: Le festival, qui devait avoir lieu au Hollywood Bowl le 25 avril, a été reporté.

REPÈRES

Le Louvre: Le célèbre musée parisien a été temporairement fermé suite à une épidémie en France. Cependant, la destination touristique a rouvert le 4 mars après avoir été fermée au public pendant trois jours, par CNN.

PARCS D’ATTRACTIONS

Shanghai Disney Resort: Disney a fermé les parcs de Shanghai Disneyland le mois dernier.

Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea: Les parcs seront fermés jusqu’au 15 mars. Cependant, on ne sait pas si la date changera.

Universal Studios Japan: Semblable à Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan a fermé ses portes le 29 février et rouvrira le 15 mars.

DES SPORTS

Jeux olympiques d’été de 2020: Bien que beaucoup aient demandé au Japon de reporter les Jeux olympiques d’été, qui devraient encore débuter le 24 juillet, le ministre olympique a déclaré que le contrat du pays avec le Comité international olympique “prévoit que les Jeux se tiendront d’ici 2020 …[this] pourrait être interprété comme autorisant un report », Gens.

Formule Un: Le Grand Prix de Chine et le Grand Prix de Thaïlande ont été annulés.

Championnats du monde d’athlétisme en salle: L’événement, qui devait avoir lieu à Nanjing, en Chine, a été reporté à mars 2021.

CONFÉRENCES

De nombreuses conférences techniques et commerciales ont été annulées, notamment la conférence des développeurs d’E / S Google, qui a eu lieu du 12 au 14 mai à Mountain View, en Californie, et la conférence des développeurs F8 de Facebook, qui était également prévue pour début mai. Parmi les autres conférences annulées, citons le Qumra du Doha Film Institute et le Mobile World Congress 2020 à Barcelone.

La Game Developers Conference et Hong Kong Filmart ont été repoussés à l’été.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.