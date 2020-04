Country Star Darius Rucker a passé des «nuits folles» avec Tiger Woods

Darius Rucker a eu une carrière musicale extrêmement réussie, à presque tous les niveaux. Il s’est fait connaître en tant que membre du groupe de rock alternatif des années 90 Hootie and the Blowfish, avant de se lancer seul pour forger une carrière de musique country tout aussi réussie. La popularité durable de Rucker a fait de lui un homme très riche, avec une valeur nette d’environ 14 millions de dollars.

En plus d’être un fanatique de musique, Rucker est également un passionné de sport. Il a également cultivé des amitiés avec de nombreux athlètes, le plus célèbre étant Tiger Woods. Ici, nous regardons de plus près le lien de longue date de Rucker et Wood, en particulier l’histoire d’origine folle de leur amitié et la fidélité surprenante des deux hommes.

L’amitié de longue date entre Rucker et Woods

Dairus Rucker | Andrew Lipovsky / NBC / NBCU Photobank / .

Rucker et Woods sont devenus amis en 1995 et ont depuis entretenu 25 ans d’amitié constante. Les deux hommes ont été intimement impliqués dans divers aspects de la vie de l’autre, Rucker chantant à la fois au mariage de Woods et aux funérailles du père de Woods. Il a également chanté un concert privé à l’occasion du 40e anniversaire de Woods.

Rucker et Woods sont des amis assez proches pour s’engager même de temps en temps dans des ordures de bon cœur. Rucker a souligné à plusieurs reprises que Woods est un terrible chanteur. Apparemment, les deux hommes passent même du temps à jouer à des jeux vidéo, Rucker affirmant qu’il peut battre Woods à Madden et à son propre jeu de golf.

La nuit folle quand Rucker et Woods se sont rencontrés pour la première fois

Rucker et Woods se sont rencontrés pour la première fois alors que les deux hommes étaient encore au seuil de la célébrité. Le groupe de Rucker, Hootie and the Blowfish, commençait enfin à attirer l’attention nationale. Pourtant, ils étaient encore assez petits pour jouer dans des clubs locaux à travers le pays. Un de ces concerts a amené le groupe à East Lansing, Michigan en août 1995.

Après le concert, Rucker et ses camarades de groupe sont allés se détendre dans un bar voisin, Rick’s American Cafe. Assis au bar, Rucker regarda par-dessus et vit quelqu’un qu’il reconnut immédiatement comme Tiger Woods. À ce moment-là, Woods n’avait que 18 ans et fréquentait toujours Stanford. Rucker s’approcha pour se présenter, seulement pour apprendre que Woods l’avait également reconnu.

Les deux ont réussi et ont passé toute la nuit à discuter ensemble. Pour rendre la rencontre encore plus surréaliste, toute la nuit, la Coupe Stanley, le trophée de championnat de la Ligue nationale de hockey, était assise à côté du bar. Le champion de la LNH, Danton Cole, était en possession de la coupe pour une tournée de victoire d’une semaine. Par chance, Cole a décidé de passer chez Rick’s avec le trophée, ce qui a conduit à une soirée très mémorable pour tous les participants.

La loyauté de Rucker envers Woods dans les moments difficiles

Plus souvent qu’autrement, les amitiés de célébrités sont des affaires faciles à vivre. Tant que le lien reste mutuellement bénéfique, les deux parties s’entendent très bien. Pourtant, dès qu’un frottement ou une difficulté se présente, quelqu’un abandonne rapidement le navire. La relation entre Rucker et Woods a suivi un cours rafraîchissant différent.

À la fin de 2009, Woods est devenu un scandale médiatique lorsque le mot de sa tricherie en série est entré dans les tabloïds. Le scandale a finalement coûté à Woods son mariage, ainsi que des accords de parrainage avec des sociétés comme AT&T, General Motors et Gillette. Rucker, cependant, est resté fidèle à son ami et a même déclaré publiquement sa loyauté.

“Je pense que tout le monde est impliqué”, a déclaré Rucker dans une interview à la radio. «Je sais à quel point il aime vraiment sa famille, et je ressens juste pour tout le monde.»

Une telle fidélité est une chose rare et prouve à quel point un lien existe entre Rucker et Woods.