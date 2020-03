Courteney Cox est en train de regarder ses amis

2020-03-26 12:30:06

Courteney Cox regarde les “ amis ” de façon excessive en s’isolant à la maison car elle a peu de souvenirs de son temps dans la série.

Courteney Cox surveille les «amis» de façon excessive tout en s’isolant à la maison.

L’actrice de 55 ans – qui est devenue un nom familier grâce à son rôle de Monica Geller dans le sit-com – a admis qu’elle avait très peu de souvenirs spécifiques de son temps dans la série, alors elle profite d’avoir plus de temps à la maison en raison à la pandémie de coronavirus pour améliorer ses connaissances, car elle veut se préparer lorsqu’elle est invitée à participer à des défis triviaux.

Apparaissant sur l’émission YouTube à domicile de Jimmy Kimmel Live!, Elle a déclaré: “J’ai décidé pendant cette période – les gens adorent tellement l’émission – j’ai décidé de regarder les” Amis “de façon excessive.

“Je viens de commencer la première saison. C’est vraiment bien!

“Je ne me souviens même pas d’avoir participé à l’émission. J’ai une si mauvaise mémoire.

“Je me souviens avoir aimé tout le monde là-bas, et m’être amusé, et je me souviens de certains moments de ma vie où j’étais là-bas. Mais je ne me souviens pas des épisodes. Je ne passerais jamais.

Courteney a promis que “d’ici la fin de cette quarantaine, je vais en savoir beaucoup plus”.

Et il semble que l’actrice ait beaucoup à apprendre parce que Jimmy a enrôlé son cousin Anthony, un super fan des “ Amis ”, pour affronter Courteney dans un petit quiz sur Monica – et il a gagné 5-0.

L’actrice ne savait même pas avec qui avait été le premier baiser de son personnage.

Elle s’est exclamée: “Ross (le frère de Monica) a été mon premier baiser? Quel épisode était-ce?” Demanda Cox, confus, comme le reste d’entre nous quand nous avons regardé cet épisode.

Courteney devait être réunie avec ses co-stars Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer pour filmer une spéciale de réunion HBO Max cette semaine, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle a rappelé comment ils ont tous rencontré un producteur pour discuter de la spéciale, mais son frère à l’écran n’a pas pu le faire.

Elle a déclaré: “Nous avons eu une réunion à l’exception de David Schwimmer, qui était à New York. Nous étions donc tous dans la même pièce, ce qui était vraiment amusant.”

