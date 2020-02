Courteney Cox et Johnny McDaid sont «meilleurs qu’avant»

2020-02-25 11:30:06

Courteney Cox dit qu’elle et son petit ami Johnny McDaid sont “meilleurs qu’avant” après leur brève séparation.

La star des “ Amis ” a annulé ses fiançailles avec le rockeur de la Snow Patrol il y a quelques années, mais ils sont maintenant de retour ensemble et plus forts que jamais, bien qu’ils vivent sur différents continents avec lui à Londres et Courteney résidant à Los Angeles.

Elle a dit: “Nous avons rompu nos fiançailles et il a déménagé en Angleterre, puis nous sommes revenus ensemble, et c’est en fait mieux qu’avant. Oui c’est loin, mais j’aime Londres … Je n’aime pas le vol de retour, c’est longtemps, tu ne peux pas dormir, je déteste ça, mais on fait juste marcher. Il a passé du temps ici et puis j’y vais et on essaie de ne pas passer plus de deux ou trois semaines à part. On n’est pas mariés mais ça n’est pas un éléphant dans la pièce pour nous, nous sommes OK. Quoi qu’il en soit, quoi qu’il arrive, nous nous concentrons uniquement sur la bonté de l’endroit où nous sommes. ”

Et tandis que l’actrice de 55 ans est l’aînée de 12 ans de Johnny, elle insiste sur le fait qu’elle ne “s’inquiète” plus de la différence d’âge comme elle le faisait auparavant.

Elle a partagé: “Il est plus jeune que moi et avec tout autre gars qui serait la chose la plus difficile au monde, mais l’apparence n’est pas si importante pour lui ou sa famille. La beauté extérieure n’est même pas sur son radar. J’avais l’habitude de m’inquiéter pour la différence d’âge, mais je ne pense pas que cela compte. Il apprécie la beauté, mais c’est plus profond que cela. C’est plus profond pour moi aussi, mais heureusement je le trouve magnifique et extrêmement sexy … J’ai l’impression d’avoir 34 ans. me sens mieux que je ne l’ai jamais ressenti de toute ma vie. Je prends bien mieux soin de moi maintenant. ”

Courteney était obsédée par son apparence et s’est tournée vers la chirurgie plastique dans le but de se sentir plus jeune, mais a depuis réalisé que c’était trop.

Elle a déclaré au journal The Sun: “Hollywood – cette entreprise – rend les choses plus difficiles. J’ai grandi en pensant que l’apparence était la chose la plus importante. C’est un peu triste parce que cela m’a causé des ennuis. J’essayais si fort de suivre et En fin de compte, vous allez voir un médecin qui vous dira: “Vous avez fière allure, mais ce qui aiderait, c’est une petite injection ici ou un remplissage là-bas”.

“Alors tu sors et tu n’as pas l’air si mal et tu te dis:” Personne ne l’a remarqué – c’est bien. ” Ensuite, quelqu’un vous parle d’un autre médecin: “Cette personne est incroyable. Ils font cette personne qui a l’air si naturelle.” Vous les rencontrez et ils disent: «Tu devrais juste faire ça. La prochaine chose que vous savez que vous êtes en couches et en couches et en couches. Vous n’avez aucune idée parce que c’est progressif jusqu’à ce que vous alliez, “Oh s ** t, cela ne semble pas bien.” “

