Courteney Cox “tellement excité” pour la réunion des amis

Courteney Cox est “tellement excitée” pour la réunion des “Amis”, car elle sait qu’elle va avoir le “meilleur moment” sur le plateau avec ses co-stars.

Courteney Cox est “tellement excité” pour la réunion des “Amis”.

L’actrice de 55 ans a joué le rôle de Monica Geller dans la sitcom à succès, qui s’est déroulée à l’origine de 1994 à 2004, et a également joué Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.

Et après que HBO Max ait annoncé qu’elle s’était engagée dans une spéciale de réunion non spécifiée, Courteney a déclaré qu’elle avait hâte de revenir sur le plateau avec ses co-stars.

S’adressant à Kevin Nealon pour sa websérie “Randonnée avec Kevin”, elle a déclaré: “Donc, la chose excitante est que nous allons tous nous réunir pour la première fois, dans une pièce, et en fait parler du spectacle, et ça va d’être sur HBO Max, et je suis tellement excité. Nous allons avoir le meilleur temps. Ça va être génial. Mais nous n’avons vraiment pas tous fait ça et en fait nous sommes assis là et avons parlé et nous avons évoqué cet incroyable expérience que nous avons eue. Ça va être fantastique. ”

Pendant ce temps, il a également été affirmé que le spécial unique pourrait être transformé en une série complète en 12 parties dès 2021.

Un initié a déclaré: “Cette réunion a duré 18 mois. La distribution et l’équipe ont été obligées de signer des accords de confidentialité rigides pour que tout reste aussi frais et passionnant que possible.

“Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre Matthew et Jennifer en particulier de monter à bord. Mais une fois ces deux-là inscrits, les choses ont évolué assez rapidement.

“Officiellement, l’accord a été signé pour un one-off. Mais l’espoir est qu’une fois que tout le monde voit à quel point il est reçu et combien il y a d’amour pour la série, une autre série sera convenue et commandée.

“Si cela se produit, les agents se lècheront les lèvres. Ce sera le genre de jour de paie sur petit écran qui n’a jamais été vu. Y compris les droits de streaming, les frais de casting, les retombées et le merchandising, cela pourrait être le premier milliard de télévision contrat de livre. ”

La nouvelle de la réunion a été confirmée par les acteurs sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci, quand ils ont tous partagé une photo d’eux-mêmes ensemble, et posté la même légende – qui disait simplement “ça se passe” – et a tagué leurs co-stars et HBO Max.

La réunion “ Friends ” sera disponible aux côtés de la série originale sur le service de streaming HBO Max, lorsque la plateforme sera lancée en mai.

