Courtney Cox perd des anecdotes sur le cousin de Jimmy Kimmel

Courteney Cox vient de commencer à regarder la frénésie “Copains” depuis le début, mais cela ne l’a pas aidée dans un jeu de trivia basé sur Monica contre un super-fan de la série.

Jimmy Kimmel a fait l’actrice FaceTime dans son monologue à la maison mercredi soir, où elle a parlé un peu de la réunion maintenant retardée avec le casting avant de se mesurer à l’un des membres de la famille de l’animateur de talk-show.

“Beaucoup d’entre vous sont à la maison à regarder des” amis “parce que vous ne pouvez pas être avec vos vrais”, a déclaré Kimmel, présentant son invité. “Alors quel meilleur moment pour vérifier avec l’ami de tout le monde, du complexe de la famille Cox ici en Californie du Sud, Courteney Cox!”

Cox a dit qu’elle était en lock-out depuis environ deux semaines maintenant et qu’elle ne savait plus quel jour il faisait. Elle et sa fille Coco ont déjà parcouru toute leur malbouffe, avec Courteney en plaisantant, “Nous devons aller à l’épicerie, ce qui est la partie la plus effrayante.”

Kimmel a posé des questions sur la réunion spéciale pour HBO Max, qui sera la nouvelle maison de streaming de la série lors de son lancement plus tard cette année. Selon Courteney, tout le monde dans la distribution – sans David Schwimmer, qui était à New York – avait déjà rencontré le producteur de la réunion pour passer en revue la logistique. Ils devaient tous filmer cette semaine, mais le pandémie de coronavirus mettre un retard important dans ces plans.

En disant qu’elle continue de se faire poser des questions sur l’émission, Cox a dit qu’elle s’en souvenait à peine. “J’ai un si mauvais souvenir. Je me souviens d’avoir aimé tout le monde là-bas et de m’amuser et je me souviens de certains moments de ma vie où j’étais là, mais je ne me souviens pas d’épisodes”, a-t-elle déclaré.

“J’ai décidé pendant cette période, les gens aiment tellement la série, j’ai décidé de regarder les amis”, “a-t-elle révélé. “Je viens de commencer la saison 1, c’est vraiment bien. Je l’ai acheté sur Amazon Prime.”

Kimmel a ensuite déclaré qu’il avait demandé au fils de son cousin Anthony d’être un invité et de faire des anecdotes sur Friends, sans savoir qu’il le ferait contre l’une des stars de la série. Avec Jimmy disant que les questions seraient toutes basées sur Monica, Cox a ajouté: “Cela n’aide pas.”

Anthony a été surpris de voir qui serait son adversaire quand il a finalement été mis en boucle, disant que c’était “le plus grand moment” de sa vie. Bien que ce fut une grande expérience pour lui, Cox ne s’en est pas aussi bien tiré. Tout au long du jeu, Kimmel leur a demandé de nommer les parents de Ross et Monica, de dire avec qui était le premier baiser de Monica, qui a fait pipi sur sa jambe après la piqûre de méduse, quand elle a appris à dire l’heure et qui a célébré son mariage avec Chandler.

Anthony a sonné le premier à chaque fois et les a presque toutes correctes, bien que Cox ait partagé des informations personnelles sur certaines des réponses.

Alors que le cousin de Kimmel a gagné, Jimmy a dit à Courteney de “choisir un article dans votre maison et de l’envoyer à Anthony”. Le jeu s’est terminé par un baiser virtuel.

HBO Max devrait toujours être lancé en mai.

