Courtney Love rend hommage à “ l’ange ” Kurt Cobain à l’occasion de son anniversaire de mariage

Courtney Love a rendu hommage à son “ange” Kurt Cobain, à l’occasion de leur 28e anniversaire de mariage.

La chanteuse de Hole s’est rendue sur Instagram mardi (25.02.20) pour honorer la journée spéciale, qui a marqué 28 ans depuis qu’elle a fait le lien avec Kurt – qui s’est suicidé le 5 avril 1994 – en 1992.

Courtney – qui a une fille de 27 ans, Frances Bean Cobain avec Kurt – a partagé une photo d’elle avec le rockeur Nirvana et a écrit: “Il y a 28 ans, nous nous sommes mariés, à Honolulu, sur la plage de Waikiki. Ce soir, nous avons parlé au parrain, J’ai .. Allumé des bougies, scandé, diamoku, J’ai promené mon chien. Je suis allé au sushi avec mon meilleur ami, le plus proche que j’ai d’un autre.

“Il y a 28 ans

“Je me souviens d’avoir ressenti, profondément, ravi, étourdi, tellement amoureux, et de savoir à quel point j’étais chanceux. Cet homme était un ange. Je le remercie de m’avoir veillé, de nombreuses parties des 28 dernières années ont été tortueuses et chaotiques et C’est le plus sombre que l’on puisse imaginer, il a presque exploité ma résilience, presque. Mais entre l’étrange divinité étonnante de Kurt et l’honneur de quelques vrais amis, le don du désespoir et de la sobriété. de puissance et d’amour, et d’empathie, je suis ici maintenant. Ce sera ok, f ** k, je le vois sur le rivage. Bascule dans le monde libre. Mon mari. (sic) ”

Le message touchant vient après qu’elle et sa fille aient célébré l’anniversaire de Kurt plus tôt ce mois-ci, car le hitmaker “ Smells Like Teen Spirit ” aurait eu 53 ans.

Courtney a posté une photo en noir et blanc de Kurt, et n’a pas fourni de légende, préférant laisser l’image parler.

Pendant que Frances a consulté ses histoires Instagram pour partager une photo de son père qui la portait lorsqu’elle était bébé.

L’artiste a également ajouté un cœur vert à l’image et un emoji de colombe.

