Courtney Love se souvient d’une nuit sauvage à Vegas avec Anna Nicole Smith

Courtney Love a partagé un hommage sincère à sa défunte amie Anna Nicole Smith, décédée en 2007 à l’âge de 39 ans à la suite d’une surdose accidentelle de drogue.

La rock star s’est rendue sur Instagram tard mercredi soir pour partager une série de clichés de retour du couple, qui se sont rencontrés après les World Music Awards 2004 à Las Vegas, où ils ont profité d’une soirée de filles folles dans la ville de Sin.

“J’étais à 2 jours d’une cure de désintoxication dans le comté d’Orange”, se souvient le chanteur de Hole, 55 ans, dans la légende. “Elle a commencé la soirée en m’offrant de la barbe à papa 🍭, elle était à peu près la plus belle femme que j’aie jamais vue, et j’en ai vu tellement.”

Las Vegas. 2004. Anna Nicole, j’étais à 2 jours d’une cure de désintoxication dans le comté d’Orange. . Elle a commencé la soirée en m’offrant de la barbe à papa she, elle était à peu près la plus belle femme que j’aie jamais vue, et j’en ai vu tellement, nous nous sommes retrouvés dans des mecs riches, des coups bas, etc. images, Thats ont été éliminés par le E! Channel, entre les deux, il y avait un spectacle de «récompenses» musicales. C’était ringard, quelque chose à voir avec Monaco, c’était télévisé, Robbie Williams. Heidi Klum? Je ne sais pas. Mec, elle était incroyablement belle comme une brume, elle m’a traînée toute la nuit. On s’est bien amusé. Je suis très reconnaissant de l’avoir rencontrée. Vegas est terrifiant. Et il est rare et difficile de garder la moindre sobriété, reconnaissant pour le peu que j’ai ce soir. Un ruisseau sauvage, un tsunami de chaos l’a frappée. Un gaspillage insensé. Elle n’était pas assez résistante pour s’élever au-dessus du moment où l’eau lui a lavé la tête, la vague l’a frappée mal, c’est juste une question de chance, d’angles, de secondes, elle n’avait pas les bonnes compétences ni les hommes (ou les femmes) assez fort pour la tirer vers le haut, comme c’est triste et baisé. Quelle beauté quel dommage combien de fois cela aurait pu être moi. Ou toi, Tellement .. déchire douce jolie Anna Nicole on t’aime ce soir …

L’album de quatre photographies montre le couple souriant, riant, fumant et posant ensemble pour le déclencheur.

“Nous nous sommes retrouvés dans des plans de downing de suite de mecs riches, etc.”, a poursuivi Love. “Je pense qu’il y a des images, qui ont été éliminées par E! Channel.”

Smith a trouvé la gloire en tant que mannequin, travaillant pour Guess et Playboy, travaillant finalement comme actrice et réalisant sa propre émission de téléréalité, “The Anna Nicole Show”.

“Mec, elle était incroyablement belle comme une brume, elle m’a traînée toute la nuit”, a ajouté Love. “Nous nous sommes amusés. Je suis très reconnaissant de l’avoir rencontrée. Vegas est terrifiant. Et il est rare et difficile de pouvoir garder la moindre sobriété, reconnaissant pour le peu que j’ai ce soir.”

L’amour a été ouvert sur sa lutte contre la dépendance. Récipiendaire du Icon Award aux NME Awards 2020 ce mois-ci, la chanteuse “Doll Parts” a révélé qu’elle était sobre depuis 18 mois. Smith aurait lutté contre une dépendance à la pilule sur ordonnance. Sa mort au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride, a été jugée une surdose accidentelle de drogue de plusieurs médicaments sur ordonnance.

“Un ruisseau sauvage, un tsunami de chaos l’a frappée. Un gaspillage insensé”, a continué Love à écrire sur son amie. “Elle n’était pas assez résistante pour s’élever au-dessus du moment où l’eau lui a lavé la tête, la vague l’a mal frappée.”

“Quelle tristesse et quelle folie. Quelle beauté quel dommage combien de fois cela aurait pu être moi. Ou toi, Tellement – déchire la jolie jolie Anna Nicole que nous t’aimons ce soir”, a-t-elle terminé la légende.

Il y a 28 ans, nous nous sommes mariés, à Honolulu, sur la plage de Waikiki 🏝 ce soir, j’ai parlé à un parrain, j’ai .. Allumé des bougies 🕯 scandé, diamoku, promené mon chien 🐕. Je suis allé au sushi avec mon meilleur ami, le plus proche que j’ai d’un autre. Il y a 28 ans, je me souviens d’avoir ressenti, profondément, ravi, étourdi, tellement amoureux et sachant combien j’avais de la chance. Cet homme était un ange. je le remercie d’avoir pris soin de moi, de nombreuses parties des 28 dernières années ont été tortueuses, chaotiques et montantes, et en public? C’est la merde la plus sombre imaginable, elle a presque exploité ma résilience, presque. mais entre l’étrange divinité étonnante de Kurt et l’honneur de quelques vrais amis, le don du désespoir et de la sobriété. D’une puissance supérieure et d’amour, et d’empathie, je suis ici maintenant. Ça va aller, putain, je le vois sur le rivage. Basculer dans le monde libre. Mon mari.

Plus tôt cette semaine lundi, Love a publié un autre hommage doux – un à son défunt mari sur ce qui aurait été leur 28e anniversaire de mariage.

Le musicien a partagé un instantané de leur mariage en 1992 à Honolulu Hawai’i, qui a eu lieu quatre mois après qu’ils ont commencé à sortir ensemble et alors qu’elle était enceinte de leur seul enfant, sa fille Frances Bean.

“Il y a 28 ans, je me souviens avoir ressenti, profondément, ravi, étourdi, tellement amoureux et sachant à quel point j’étais chanceux. Cet homme était un ange. Je le remercie de m’avoir guetté”, a commenté Love la photo de la paire tenant grand bouquets.

