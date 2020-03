Courtney Stodden accuse Doug Hutchison de «tactiques de manipulation» pendant le mariage

2020-03-04 20:30:06

Courtney Stodden a affirmé que son ex-mari Doug Hutchison “menacerait de se suicider” pour qu’elle ne le quitte pas.

La mannequin de 25 ans a révélé mardi (03.03.20) qu’elle était officiellement divorcée de l’acteur de 59 ans – qu’elle a épousé alors qu’elle n’avait que 16 ans – dans une publication Instagram dans laquelle elle affirmait qu’il avait “profité” “d’elle et a été” agressée verbalement “par son conjoint tout au long de leur mariage.

Et après que Doug – qui s’est séparée de la beauté blonde en 2017 – ait répliqué pour affirmer que le poste de Courtney avait été “en représailles” pour sa récente accusation d’avoir simulé une grossesse et une fausse couche, elle a maintenant pris un autre coup à son ex-épouse, alléguant il l’a “manipulée” pour qu’elle reste avec lui.

Elle a déclaré au magazine Us Weekly: “J’avais peur de vivre sans un homme qui m’a convaincu que je ne pouvais pas vivre sans lui et que je ne retrouverais jamais l’amour. Doug a menacé de se tuer plusieurs fois dans une tactique de manipulation pour me faire rester . Il n’est plus légalement autorisé à posséder une arme à feu en raison de sa détention par la police. ”

Courtney prétend qu’elle n’a pas vu Doug depuis trois ans et qu’elle sort maintenant avec Chris Sheng.

Elle a ajouté: “Depuis, il est à Royal Oak, Michigan. [The] la dernière fois que nous avons communiqué, c’était il y a quelques mois. J’ai cessé de répondre sur les conseils de mon thérapeute.

“Je sors avec le même gars depuis trois ans, Chris [Sheng]. Je travaille sur moi tous les jours. Ce n’est pas facile de croire à l’amour. J’ai du mal à m’ouvrir complètement à lui et à lui faire confiance. Je recule constamment et critique tout sur tout. J’ai besoin de temps pour guérir et j’espère pouvoir réapprendre à aimer pleinement. ”

Dans sa publication Instagram, Courtney a affirmé qu’elle était “complètement piégée, manipulée et parfois abandonnée” pendant son mariage.

Elle a écrit à côté d’une photo d’elle et de Doug: “C’est le 3 mars 2020 – aujourd’hui, je suis officiellement divorcé de l’acteur Doug Hutchison. C’est une journée émotionnelle pour moi. Dieu sait seulement comment il se sent, mais je peux vous dire que c’est pour le mieux.

«Je repense à cette photo et je me sens absolument mis à profit. J’ai même eu peur de parler de me sentir soigné ou d’être agressé verbalement pendant près de 10 ans parce que j’étais un enfant et il avait 50 ans quand nous nous sommes mariés mais je suis une femme maintenant et il est temps pour moi de mettre mon pantalon de grande fille et de parler de cette affaire.

“Je me suis senti complètement piégé, manipulé et parfois abandonné par des adultes // grandissant dans un tel environnement – c’est devenu un endroit solitaire et sombre. Restez à l’écoute pour mon livre.

“Et à Doug … je t’aimerai toujours; pourtant je serai toujours en colère. Tu m’as laissé – une enfant femme, dépréciée et confuse. Ces choses que je surmonterai. Je te souhaite bonne chance. Mais s’il vous plaît, ne faites plus jamais ça à un autre mineur. Ce n’est pas bien … même si le parent se déconnecte. Attendez un temps respectable avant de vous marier. Les enfants ne sont pas à votre niveau. Je t’aimerai toujours malgré tout. Soyez meilleur. Moi aussi (sic) ”

Et Doug a riposté par son porte-parole, qui a déclaré: “Pour info, Courtney devrait probablement obtenir la durée de son mariage correcte (six ans et non dix).

“J’imagine que tout cela vient comme un effort de représailles pour Doug qui se rend enfin compte que Courtney simule une grossesse et une fausse couche pour de l’argent et des avantages promotionnels, entre autres choses qui se sont produites pendant leur mariage.

“Si cela peut vous aider, je vous suggère d’effectuer une recherche sur Internet où vous trouverez, il y a à peine 6 mois, Courtney parle publiquement et à plusieurs reprises, avec éclat de sa relation avec Doug, et en fait à plus d’une occasion, publiquement déclarant qu’elle l’aimait toujours et voulait réconcilier leur mariage. “

