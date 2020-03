Courtney Stodden accuse l’ex Doug Hutchinson de l’avoir “ soignée ”

2020-03-04 02:30:07

Courtney Stodden a accusé son ex-mari Doug Hutchinson de la “soigner”.

Courtney Stodden s’est sentie «mise à profit» par Doug Hutchinson.

Le mannequin de 25 ans prévoit de rédiger un livre explosif sur le mariage de l’acteur de “ Green Mile ”, 59 ans, alors qu’elle n’avait que 16 ans et de leur relation tumultueuse jusqu’à leur séparation maintenant qu’ils ont “ re officiellement divorcé.

S’exprimant sur son compte Instagram, Courtney a écrit à côté d’une photo d’elle et de Doug: “C’est le 3 mars 2020 – aujourd’hui, je suis officiellement divorcé de l’acteur Doug Hutchison. C’est une journée émotionnelle pour moi. Dieu sait seulement comment il se sent, mais je peux vous dire que c’est pour le mieux.

«Je repense à cette photo et je me sens absolument mis à profit. J’ai même eu peur de parler de me sentir soigné ou d’être agressé verbalement pendant près de 10 ans parce que j’étais un enfant et il avait 50 ans quand nous nous sommes mariés mais je suis une femme maintenant et il est temps pour moi de mettre mon pantalon de grande fille et de parler de cette affaire.

“Je me suis senti complètement piégé, manipulé et parfois abandonné par des adultes // grandissant dans un tel environnement – c’est devenu un endroit solitaire et sombre.

Restez à l’écoute pour mon livre.

“Et à Doug … je t’aimerai toujours; pourtant je serai toujours en colère. Tu m’as laissé – une enfant femme, dépréciée et confuse. Ces choses que je surmonterai. Je te souhaite bonne chance. Mais s’il vous plaît, ne faites plus jamais ça à un autre mineur. Ce n’est pas bien … même si le parent se déconnecte. Attendez un temps respectable avant de vous marier. Les enfants ne sont pas à votre niveau. Je t’aimerai toujours malgré tout. Soyez meilleur. Moi aussi (sic) ”

Ses accusations arrivent moins de deux mois après qu’elle a révélé qu’elle avait tenté de se suicider l’année dernière – moins de 12 mois après qu’elle et Doug ont décidé de divorcer.

Elle a déclaré à l’époque: “Ce n’est un secret pour personne que je lutte contre la dépression … J’ai tenté de me suicider il y a environ un an.

“C’était juste un point où je ne voyais pas d’issue à la douleur, au chagrin, à la folie et à la folie de ma vie …

“Les choses se passent derrière des portes closes. J’ai juste l’impression que tout est trop pour moi. J’ai décidé dans un état d’ivresse que c’était la meilleure option.

“Par la grâce de Dieu, cela n’a pas fonctionné. Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai fait ça. J’ai beaucoup perdu et j’ai beaucoup gagné. J’ai été hospitalisé pour de multiples crises de panique. La vie est ça vaut la peine d’être vécu. Peu importe quoi. Peu importe ce que les autres vous ont fait. ”

Le couple s’est séparé en 2017 peu de temps après que Courtney a fait une fausse couche.

Mots clés: Courtney Stodden, Doug Hutchinson

