Courtney Stodden affirme qu’elle a été «soignée» et «abusée verbalement» par Doug Hutchison

Courtney Stodden a marqué la finalisation de son divorce d’avec Doug Hutchison mardi avec un message émotionnel et révélateur.

Prenant sur son compte Instagram, la mannequin / chanteuse a publié un instantané du couple, qui a eu une relation continue / arrêtée pendant près d’une décennie, en commençant par une séduction à l’âge de 16 ans et de 50 ans.

“C’est une journée émouvante pour moi”, a commencé la jeune femme de 25 ans. “Dieu sait seulement comment il se sent, mais je peux vous dire que c’est pour le mieux. Je regarde cette photo et je me sens absolument mis à profit.”

Courtney et Doug ont commencé leur histoire d’amour quand elle s’est inscrite à l’un de ses ateliers d’acteur en ligne en 2010. Ne s’étant jamais rencontrés en personne, les deux hommes sont tombés amoureux l’un de l’autre après des mois de cour sur Internet. Ils se sont finalement mariés à Las Vegas en 2011.

“J’ai même eu peur de parler de me sentir soigné ou d’être agressé verbalement pendant près de 10 ans parce que j’étais un enfant et il avait 50 ans quand nous nous sommes mariés mais je suis une femme maintenant et il est temps pour moi de mettre mon grande fille pantalon et parler de cette question “, a-t-elle écrit.

Elle a poursuivi en disant à quel point l’expérience était dévastatrice et elle n’avait personne vers qui se tourner lorsque sa vie est devenue “un endroit solitaire et sombre”.

“Je me suis senti complètement piégé, manipulé et parfois abandonné par des adultes // ayant grandi dans un tel environnement”, a poursuivi Courtney.

En 2013, ils ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur mariage, pour se réconcilier un an plus tard. En mars 2018, Courtney a demandé le divorce. La chanteuse de “Freak Alert” a appelé Doug, disant qu’elle “l’aimerait toujours”, mais qu’elle “serait toujours en colère”.

“Vous m’avez laissé – une enfant, se sentant rabaissée et confuse. Ces choses que je surmonterai. Je vous souhaite bonne chance”, a-t-elle écrit.

La longue affectation s’est terminée sur un plaidoyer à Doug, y compris une référence à ses parents, qui ont permis au couple de dater et de se marier, malgré le fait qu’elle soit mineure et leur différence d’âge de 34 ans.

“Mais s’il te plaît, ne refais plus jamais ça à un autre mineur”, supplia-t-elle. “Ce n’est pas bien – même si le parent se déconnecte. Attends un temps respectable avant de te marier. Les enfants ne sont pas à ton niveau. Je t’aimerai toujours malgré tout. Sois meilleur. Moi aussi.”

Doug, pour sa part, dévoilera sa version de l’histoire lorsque son révélateur “Flushing Hollywood: Fake News, Fake Boobs” arrivera sur les étagères le 10 mars.

TooFab a contacté Dough Hutchison concernant les réclamations faites dans la publication Instagram de Courtney.

Lors d’un entretien avec Fox News, l’acteur de “Lost” “a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir épousé Courtney quand elle était adolescente, même s’il avait été” renvoyé des directeurs de casting “.

“Ce fut un voyage magnifique et puissant. Un voyage doux-amer avec Courtney”, a-t-il déclaré, ajoutant: “J’adore toujours beaucoup Courtney. Je ne l’aime plus, mais je lui souhaite le meilleur.”

Dans sa publication sur Instagram, Courtney a taquiné qu’il pourrait y avoir plus de détails à suivre car elle a également un mémoire en production.

“Restez à l’écoute pour mon livre”, a-t-elle écrit.

