COVID-19 Denier dans l’Ohio meurt du coronavirus

Un homme de l’Ohio de 60 ans, qui a appelé le pandémie de Coronavirus un “stratagème politique”, est mort de COVID-19.

John W. McDaniel est décédé mercredi dernier à Columbus – un mois seulement après avoir partagé plusieurs publications sur Facebook rejetant les ordonnances de séjour à domicile de l’État. McDaniel, qui a qualifié le verrouillage de l’Ohio de «conneries», s’est révélé positif pour COVID-19 fin mars.

“Quelqu’un a-t-il le cran de dire que ce COVID19 est un stratagème politique? Demander un ami. Prouvez-moi le contraire”, a-t-il écrit dans un billet publié le 13 mars, selon Le soleil.

Le 15 mars, McDaniel a appelé le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, affirmant qu’il n’avait pas le droit de fermer des bars et des restaurants.

“Je dis des conneries! Il n’a pas cette autorité”, aurait déclaré McDaniel. “Si vous êtes paranoïaque à l’idée de tomber malade, ne sortez pas. Cela ne devrait pas empêcher ceux d’entre nous de vivre notre vie. La folie doit cesser.”

Son compte sur les réseaux sociaux semble avoir été supprimé depuis lors.

Bien qu’il ne soit pas clair si McDaniel avait des problèmes de santé sous-jacents qui auraient pu compliquer sa bataille avec COVID-19, sa nécrologie note que McDaniel a eu un cancer dans les années 80.

McDaniel, qui était le président de la société de fabrication industrielle de son entreprise, laisse dans le deuil sa femme et ses deux fils adultes.

“Vous n’auriez pas pu connaître un mari, un père, un fils, un frère, un oncle et un ami plus aimants et plus loyaux”, a expliqué l’obit. “En termes simples, Johnny McDaniel aimait la vie et aimait tous ceux qu’il connaissait de tout son cœur.”

Malgré les messages anti-verrouillage de McDaniel, sa famille a demandé à “tout le monde de continuer à pratiquer l’éloignement social pour se protéger mutuellement”.

McDaniel a été la première personne du comté de Marion à décéder en raison de COVID-19, le Marion Star signalé.

Au 21 avril, l’Ohio avait signalé un total de 13 725 cas de coronavirus et 557 décès, selon Le New York Times. Le comté de Marion a le plus grand nombre de cas avec 2 132 personnes infectées.

