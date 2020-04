«Covid Toes» pourrait n’être que le signe que votre enfant a un coronavirus

Un symptôme mystérieux peut être le seul signe de coronavirus chez les jeunes.

Les médecins ont découvert que de nombreux patients plus jeunes souffraient de «orteils COVID» – une série de lésions rouges ou de bosses douloureuses aux pieds.

Le Dr Amy Paller, directeur du département de dermatologie à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, est l’un des experts médicaux qui a été témoin de la maladie encore inexpliquée chez des jeunes autrement asymptomatiques.

“Ce sont des individus qui sont souvent sans aucun autre signe d’infection virale”, a-t-elle déclaré. “Nous constatons cela en nombre sans précédent.”

Bien qu’ils ne soient pas sûrs de la cause, les experts pensent que cela peut se produire en réponse à l’inflammation provoquée dans le cadre de la réponse au virus COVID-19.

“Nous ne savons pas avec certitude s’il est lié à COVID-19, mais quand il est si courant en ce moment pendant une pandémie et se produit chez des patients autrement asymptomatiques ou légèrement affectés, cela semble trop une coïncidence pour ne pas être une manifestation de le virus pour les patients dans leur adolescence et la vingtaine “, at-elle ajouté, par NBC Chicago.

Si vous traitez des patients atteints de syndromes coronariens aigus ou d’accidents vasculaires cérébraux aigus à l’urgence, vous voudrez peut-être rechercher rapidement les orteils et les doigts COVID, un indice indiquant une possible infection par COVID-19 et le besoin d’un EPI amélioré et de précautions. https://t.co/oyBgQQk9Hq pic.twitter.com/9qyKKAEG0k – Luciano Sposato (@SposatoL) 19 avril 2020

Images impressionnantes des “orteils COVID” https://t.co/hrMnE1AaGn pic.twitter.com/yKvRfC3a8P – Peter Higgins (@ibddoctor) 19 avril 2020

“Est-ce que #covidtoes est la nouvelle anosmie?” Beau travail @DrEstherFreeman et @ lindyfox1 représentant l’effort @AADskin pour caractériser # covid19 # constatations dermatologiques! #Dermtwitter #medtwitter @AADmember @MedDermSoc @DermHospitalist https://t.co/HMUXwW1IX5 – Steven Chen (@DrStevenTChen) 17 avril 2020

Elle a dit que les lésions sont «parfois des démangeaisons, souvent douloureuses», peuvent apparaître sur le dessus ou le dessous du pied, sur un seul orteil ou sur toutes, et peuvent passer du rouge au violet.

Heureusement, le symptôme est aussi mauvais que possible pour la plupart des jeunes qui le manifestent et n’annonce généralement pas une aggravation de l’état; en fait, des preuves suggèrent que des orteils COVID se produisent lorsqu’un patient se remet du virus.

“Aucun de ces adolescents ou jeunes adultes n’a eu de problèmes graves”, a déclaré le Dr Paller. “Ils semblent se résoudre après quelques semaines.”

“Beaucoup ont eu de légers symptômes viraux au cours de la semaine précédente et cela pourrait être un signe pendant la période de guérison” convalescente “lorsqu’ils ne sont plus contagieux”, a-t-elle ajouté. “Nous ne comprendrons pas l’association tant que nous ne pourrons pas tester cela plus largement.”

Cependant, les tests étant encore limités, le Dr Paller admet qu’il peut être difficile de prouver une corrélation entre les deux.

“Nous devons vraiment économiser des ressources”, a-t-elle déclaré. “Et nous ne pouvons pas envoyer des gens qui n’ont pas les signes classiques pour ce genre de test.”

Elle a conseillé aux parents de ne pas paniquer s’ils voient le symptôme seul, de le photographier et de le documenter.

Elle a suggéré que des brevets en bonne santé pourraient obtenir le test d’anticorps où et quand ils sont disponibles; cependant, si les parents sont inquiets, ils doivent toujours contacter leur pédiatre.

