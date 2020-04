Craig Conover de ‘Southern Charm’ dit qu’il est toujours proche de Jules Daoud de ‘Summer House’

Craig Conover de Southern Charm a finalement parlé de ce qui s’est vraiment passé avec Jules Daoud quand lui et certains des acteurs ont visité le Summer House l’année dernière.

Paige DeSorbo, Jules Daoud | Eugene Gologursky / Bravo

Conover a frappé les Hamptons avec Shep Rose et Austen Kroll, c’est à ce moment-là qu’il a rencontré Daoud. Des caméras ont capturé Conover et Doud en train de traîner, puis de sortir plus tard pour faire la fête. Daoud est resté dehors et est rentré à la maison le lendemain afin que les téléspectateurs sachent que les deux se sont liés. Daoud a confirmé plus tard qu’ils l’avaient fait à certains membres de la distribution dans la cuisine.

La rencontre avec Conover a été une opportunité bienvenue pour Daoud. Elle se sentait exclue et éloignée du casting. «Hier soir, Craig a définitivement pu me remonter le moral», a-t-elle déclaré dans un confessionnal. Mais après le retour de Conover à la maison, sont-ils restés en contact?

Conover la considère comme une amie proche

Conover vit à Charleston, en Caroline du Sud, tandis que Daoud réside à New York. Bien qu’ils aient eu une aventure amusante dans les Hamptons, Conover a déclaré au podcast The Daily Dish de Bravo qu’ils n’étaient que de bons amis et qu’ils ne sortaient pas ensemble.

“J’ai passé l’été à New York, alors Jules et moi avons passé quelques semaines et ensuite, chaque fois que j’étais à New York, nous avons passé du temps”, a-t-il déclaré. «Nous venons de passer un bon moment et nous sommes toujours des amis proches. Jules et moi sommes toujours très proches. Si je vais à New York, nous allons probablement passer du temps. Mais tu sais, rien de grave.

Il a également décrit des images invisibles sur le toboggan

Conover a également révélé que lui et Daoud se sont éclatés lors de la fête de Summer House et que leur romance a commencé sur l’énorme toboggan. “Je me disais” Hé, allons faire des courses de toboggans “, et ils disaient:” Nous y sommes “,” a déclaré Conover au Daily Dish.

«Kyle, Paige, moi-même et Jules sont restés tout le temps sur le toboggan. Et je pense que, au fil de la journée, Jules et moi avons fini par nous embrasser au-dessus du toboggan, je pense. Mais ils n’ont diffusé aucun de ces trucs », a-t-il poursuivi.

Plus tard, Kroll a dû “prendre soin” de Rose, a expliqué Conover. C’est à ce moment-là qu’il a fini par faire la fête avec le casting de Summer House et a finalement rejoint Daoud.

Les téléspectateurs n’ont pas non plus vu ce Bravoleb avec le casting de Summer House

Anastasia Surmava de Under Deck Mediterranean faisait en fait partie de l’équipage Southern Charm lors de la soirée Summer House. Surmava s’est connecté avec Rose lorsqu’elle était à Manhattan et il l’a invitée à venir aux Hamptons avec les gars.

Surmava s’est souvenue sur le podcast Out in the Wild qu’elle était arrivée à la fête et les producteurs lui ont demandé de sortir en arrière-plan. “Donc, quand nous sommes arrivés, ils se disaient:” Anastasia, nous vous aimons, mais nous préférons tout simplement ne pas vous avoir devant la caméra “”, a-t-elle déclaré. Elle était heureuse de ne pas avoir la pression d’être filmée. Elle a donc passé du temps avec la sœur de Kroll (qui était également de la partie).

Ce que les téléspectateurs ne savaient pas non plus, c’est que plus tard Surmava a rejoint le casting de Southern Charm Hamptons pour une fête dans la tristement célèbre maison de Harry Dubin des Real Housewives de New York. Elle a même eu un étrange échange avec Ramona Singer. Bien sûr, Singer était également complètement préoccupé par les hommes du Charme du Sud.