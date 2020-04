Craig Conover des rallyes «Southern Charm» pour fabriquer des masques et fait un don d’oreillers aux travailleurs de première ligne

Craig Conover de Southern Charm a annoncé que son entreprise Sewing Down South accélère la production pour créer des masques et des blouses. Il prévoit également de donner le produit des produits pour aider ceux qui combattent l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) en première ligne.

L’avocat devenu entrepreneur textile a défié les probabilités lorsqu’il a fait un acte de foi et a lancé Sewing Down South, décidant de concevoir des oreillers au lieu de poursuivre une carrière à temps plein en tant qu’avocat. Son entreprise d’oreillers a décollé et venait de fêter sa première année d’activité lorsque la pandémie a éclaté.

Craig Conover | Photo gracieuseté de Sewing Down South

Conover et Jerry Casselano, PDG et co-fondateur de Sewing Down South, ont parlé de leur plan avec Showbiz Cheat Sheet. Ils ont dit que ceux qui achètent un produit Sewing Down South les aideront dans leurs efforts de dons aux travailleurs de la santé de première ligne.

Conover explique que fabriquer des masques et des blouses n’est pas seulement un simple processus de couture

Les fans espéraient que Conover pourrait envisager de coudre des masques pour aider à combattre COVID-19. Mais passer d’un fabricant d’oreillers à la création de masques et de blouses chirurgicaux n’est pas si simple.

«Ce fut un processus frustrant parce que j’aime l’enthousiasme de tout le monde pour cela, mais le problème est que vous ne pouvez tout simplement pas fabriquer du matériel médical», explique Conover.

Conover veut s’assurer qu’il crée un produit qui suit des directives spécifiques et répond aux bons besoins. Il voit comment les autres achètent des tissus et des masques de couture. “J’aime la façon dont tout le monde coud les masques, mais le problème est que c’est une maladie très avancée et que ce sont de très petites particules et sans masque N95, cela n’arrête pas le virus”, rappelle-t-il aux fans.

“Ce que nous avons fait, c’est rechercher des moyens de continuer à être efficaces et, pour la meilleure utilisation de notre temps et de notre argent, nous aider”, poursuit Conover. “Donc, ce que le chirurgien général a dit à propos de la fabrication de masques réguliers aide à libérer ces masques N95 pour les personnes qui sont réellement aux prises avec le COVID.”

«Nous allons également fabriquer des blouses et des masques d’hôpital réutilisables qui sont colorés et lumineux et qui apporteront un peu de personnalité à l’hôpital ou simplement aux gens dans leur vie en général», dit-il. Il ajoute que la ligne devrait aider les gens à propager le virus, mais n’aidera probablement pas les gens à devenir infectés.

C’est ainsi que les masques et les blouses peuvent être utilisés

Casselano a souligné que les masques ne seront pas de qualité chirurgicale ou médicale. “Ils ne sont pas de niveau médical, donc ils n’empêcheront pas les gens d’être infectés”, a-t-il souligné. “Mais il s’agit plus de maintenir la propagation.” Ainsi, les fabricants avec lesquels nous utilisons et travaillons, tous les égouts, les gouvernements locaux. Certains travailleurs de première ligne potentiels. Les médecins ne vont pas porter ça. Mais si «Joe» et «Jan» veulent porter [a mask] et aller à l’épicerie, c’est une autre façon de procéder. ”

Il dit que les robes réutilisables sont de qualité médicale. “Nous ne sommes évidemment pas au point où nous sommes assez grands pour tout donner”, poursuit Casselano. «Nous le faisons donc au prix coûtant. Si des hôpitaux ou des gouvernements recherchent cela, à hiyall @ sewingdownsouth, ils peuvent tendre la main. » Casselano ajoute qu’il espère que des masques et des robes seront disponibles dans les deux à trois prochaines semaines, mais le calendrier reste fluide.

L’entreprise fait don de produits aux travailleurs de première ligne.

Conover dit que sa nouvelle ligne était censée être lancée mais qu’elle est suspendue pendant la crise. Cependant, la ligne de pépinière a été déployée et est disponible en pré-commande.

“L’autre aspect de ce que nous faisons, c’est que nous allons vivre avec une sélection de quatre de nos oreillers de ligne de pépinière qui sortent”, dit Casselano. Les oreillers sont désormais tous en précommande en raison de la pandémie. Il estime que les commandes seront, espérons-le, envoyées de la mi-fin à la fin mai et que les recettes iront aux travailleurs de première ligne. “Donc, si nous pouvons faire livrer de la nourriture aux hôpitaux pour les professionnels de la santé, nous allons le faire”, partage Casselano. “Nous essayons de nous concentrer sur le maintien du personnel de première ligne plutôt que d’essayer de fournir des masques chirurgicaux à ces personnes en général.”

Conover dit que le 1er avril était l’anniversaire de l’entreprise. «Nous voulons donc simplement apporter une perspective positive à tout. Et pour la semaine prochaine, au moins, le produit des ventes de tout sur notre site Web va vers des choses pour la première ligne », dit-il. «Que ce soit pour acheter des EPI (équipements de protection individuelle) pour ceux dont ils ont besoin, ou pour préparer des déjeuners et dîners. Nous voulons juste les élever. C’est quelque chose que nous pouvons rechercher et que nous aimons rechercher pour les autres. ”