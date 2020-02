Craig David abandonne la routine d’entraînement pour un objectif plus sain

2020-02-21 22:00:07

Craig David a abandonné sa routine d’entraînement après avoir réalisé qu’il “poussait pour l’esthétique” plutôt que pour la santé.

Le hitmaker des “ 7 jours ” est connu pour son obsession de faire de la gym tous les jours, mais il a maintenant dit que son programme d’entraînement n’était pas sain, donc il réduit son plan d’exercice intense pour quelque chose qui le maintiendra en forme sans le pousser. trop loin.

Il a déclaré: “À certains moments de ma vie, je faisais pression pour l’esthétique. J’ai réalisé que maintenir un mode de vie sain – en particulier sur la route – est plus important que si vous secouez un pack de six ou non.”

Craig, 38 ans, dit qu’il a commencé à être obsédé par son corps lorsqu’il a déménagé à Miami, en Floride, parce qu’il était “facile” de perdre la trace de sa santé.

Il a déclaré au journal australien Daily Telegraph: “C’était très sensible au corps à Miami et vous vous glissez très facilement dans ce mode.”

Le mois dernier, Craig – qui a vendu sa maison à Miami à la fin de l’année dernière – a parlé de sa routine quotidienne, qui le voit exposer ses “intentions” pour la journée chaque matin.

Il a dit: “Mon téléphone me réveille, puis j’ai défini mes intentions pour la journée. Je pense aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant – mes amis et ma famille, et d’être en bonne santé. J’ai mis ma robe de chambre – on me l’a donnée par un hôtel et j’adore la texture – et boire une bouteille d’eau de 1,5 litre. Je vais prendre une douche chaude pendant cinq minutes puis 30 secondes de froid glacial. J’utilise le shampoing à la menthe poivrée Malin + Goetz, que j’ai d’abord essayé au Mondrian à LA. J’irai pour le thé vert matcha et un jus de gingembre et de carotte fait maison, puis de l’avoine nature avec quelques gouttes de stévia – une feuille naturelle de la forêt amazonienne. J’ai essayé de devenir plus attentif en mangeant, donc J’évite de toucher directement mon téléphone. ”

Et le chanteur de «Fill Me In» alloue chaque jour du temps pour parler aux fans.

Il a ajouté: “Je vis seul, mais j’ai une charmante femme de ménage qui est un chef incroyable, donc je n’ai même pas besoin de demander ce que nous avons pour le déjeuner. Elle a récemment fait une tarte de berger avec de la patate douce. Ensuite, je ‘ Je vais passer à mon ordinateur portable et répondre aux tweets et aux messages Instagram. “

