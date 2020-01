Craig David expose ses «intentions» pour la journée

2020-01-19 00:00:06

Le réalisateur à succès «Quand vous savez ce qu’est l’amour», Craig David, expose chaque jour ses «intentions» pour la journée.

Le hitmaker «Quand vous savez ce qu’est l’amour» a révélé qu’il commence chaque jour à définir ses objectifs et ce pour quoi il est «reconnaissant».

Expliquant sa routine matinale, il a partagé: “Mon téléphone me réveille, puis j’ai défini mes intentions pour la journée. Je pense aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant – mes amis et ma famille, et d’être en bonne santé. J’ai mis ma robe de chambre – J’ai été donné par un hôtel et j’adore la texture – et je bois une bouteille d’eau de 1,5 litre. Je vais prendre une douche chaude pendant cinq minutes, puis 30 secondes de froid glacial. J’utilise le shampoing à la menthe poivrée Malin + Goetz, que je J’ai d’abord essayé au Mondrian à Los Angeles. Je vais prendre du thé vert matcha et un jus de gingembre et de carotte fait maison, puis de l’avoine nature avec quelques gouttes de stévia – une feuille naturelle de la forêt amazonienne. J’ai essayé de devenir plus attention à manger, donc j’évite de tendre la main directement vers mon téléphone. ”

Et la chanteuse de 38 ans consacre chaque jour du temps à parler aux fans.

Il a ajouté: “Je vis seul, mais j’ai une charmante femme de ménage qui est un chef incroyable, donc je n’ai même pas besoin de demander ce que nous avons pour le déjeuner. Elle a récemment fait une tarte de berger avec de la patate douce. Ensuite, je ‘ Je vais passer à mon ordinateur portable et répondre aux tweets et aux messages Instagram. ”

La star des «7 jours» a un studio chez lui pour l’inspiration tard dans la nuit.

Il a partagé avec The Telegraph Magazine: “Ensuite, je regarde un film comme les passagers de science-fiction dans mon salon décloisonné, avec Nutolio Forest de Lavolio pour des collations.

“Si je me sens super inspiré au dos du film, je vais en studio et j’écris de la musique. Je passe le reste de la nuit à enregistrer dans mon studio et ça finit par être 1h du matin. Je fais 45 minutes de méditation silencieuse , puis prenez une douche et allez directement au lit. “

