«Crépuscule» a-t-il été influencé par les croyances religieuses de Stephenie Meyer?

Stephenie Meyer est bien connu comme l’auteur à succès de la saga Twilight, très populaire. L’histoire d’amour entre Edward et Bella Cullen a fait écho auprès des lecteurs du monde entier.

Mais certains lecteurs ont remarqué que Bella et Edward n’avaient pas

n’importe quelle histoire d’amour ordinaire. En fait, de nombreux lecteurs ont noté que le livre

les thèmes peuvent avoir été influencés par l’origine religieuse de Meyer.

Meyer a été un membre fidèle de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, également connue sous le nom d’église mormone ou église LDS, toute sa vie. Elle a même fréquenté l’Université Brigham Young (BYU), un collège LDS à Provo, Utah.

Alors qu’elle a dit que l’idée de Twilight lui était venue dans un rêve, Meyer a admis à plusieurs reprises que sa foi religieuse influençait tout son travail. Ce sont quelques-unes des façons dont l’imagerie, les thèmes et les croyances mormons ont pénétré Twilight.

Edward et Bella n’ont pas de relations sexuelles avant le mariage

Avant même de pénétrer plus profondément la théologie mormone, il y a des influences religieuses évidentes dans le livre de Meyer. Edward et Bella restent célèbres jusqu’au mariage, distinguant Twilight de nombreux autres romans d’amour et de fiction pour jeunes adultes à cet égard. Le sexe avant le mariage est interdit dans l’église LDS.

De nombreux membres de l’Église de

Jésus-Christ des saints des derniers jours se marie également avec des jeunes, surtout des femmes.

Bella se marie avec Edward alors qu’elle était encore adolescente.

Le couple adhère également aux rôles de genre traditionnels, avec Edward servant de protecteur et de fournisseur et Bella cuisinant et nettoyant. De plus, ils ne boivent ni ne fument, ce qui est contraire à la «Parole de Sagesse» mormone.

La foi de Meyer enseigne que les familles peuvent être ensemble pour toujours

L’un des principes majeurs de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est la croyance en des familles éternelles, ainsi que le mariage éternel. Les mormons croient que les fidèles peuvent être «scellés» pour l’éternité dans le temple, ce qui les rend capables d’être ensemble pour toujours dans le ciel (le «royaume céleste») après la mort. Les parents peuvent être scellés à leurs enfants et à leurs maris et épouses les uns aux autres.

Le thème de l’amour éternel est omniprésent dans la série Twilight. Ce n’est pas un truc ordinaire jusqu’à la mort. Comme le souligne Religion Dispatches, Bella fait souvent référence à son mariage avec Edward comme destiné à durer éternellement.

À un moment donné, Meyer écrit

La conception de Bella de l’engagement envers Edward: “Le mot petit ami m’a fait mâcher

à l’intérieur de ma joue avec une tension familière… J’avais besoin de quelque chose de plus

expressif de l’engagement éternel. “

En transformant Bella en vampire, Edward se «scelle» efficacement pour l’éternité. Il n’y pas de retour en arriere. De même, il scelle Bella et lui-même à leur fille Renesmee en la transformant en vampire après sa naissance.

Edward et Bella étaient autrefois humains mais sont montés dans le surnaturel

Le mormonisme enseigne que les humains peuvent remonter leur nature charnelle en partie en surmontant la tentation et en écoutant la «voix encore petite» du Saint-Esprit. Le désir d’Edward pour la chair humaine en tant que vampire est une forme évidente de tentation, que lui et les autres Cullen ont progressivement dépassé avec force et caractère.

Quand Edward et Bella sont scellés l’un à l’autre, ils deviennent

immortel, réalisant une forme de divinité par le dépassement de la tentation

et les désirs humains. Ceci est similaire à la notion mormone de pouvoir devenir

semblable à Dieu, surtout après la mort dans le royaume céleste.