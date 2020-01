Cressida Bonas ne parlera pas de la romance du prince Harry

2020-01-16 12:30:06

Cressida Bonas “respecte” trop le duc et la duchesse de Sussex pour parler de sa propre relation de deux ans avec le prince Harry.

L’actrice de ‘White House Farm’ – qui est sortie avec le prince de 2012 à 2014 – trouve “étrange” qu’elle soit toujours interrogée sur sa relation royale et sait qu’elle ne serait pas très impressionnée d’entendre l’un de ses anciens partenaires parler de leur temps ensemble.

Elle a dit: “Je ne prendrais pas position là-dessus parce que ce serait un gros titre. Je veux parler de mon travail. Et aussi par respect.

“Quelle est l’expression? Comment je me sentirais si la chaussure était sur l’autre pied et que c’était un ex qui parlait de moi?

“Je me sens comme il y a longtemps, donc quand ça arrive, ça fait bizarre parce que je suis dans un endroit très différent maintenant – je me marie, j’ai beaucoup appris. Je suis beaucoup plus à l’aise dans mon propre peau. Je grandis.

Et la beauté de 30 ans – qui est fiancée à Harry Wentworth-Stanley – a admis qu’il a été “très difficile” d’être prise au sérieux en tant qu’actrice parce que sa célèbre relation passée éclipse ses efforts.

Elle a déclaré au magazine ES: “Personne n’aime être étiqueté, peu importe de quoi il s’agit ou d’où il vient. Les obstacles et les barrières pour moi sont lorsque j’essaie de faire mon travail et que les gens veulent parler de lui.

“Je travaille très dur et j’aime ce que je fais – je veux juste continuer. Mais c’est toujours quelque chose avec lequel je dois composer. C’est ce que c’est. Les gens me demanderont peut-être toujours à ce sujet.”

Cressida – qui était invitée au mariage de Harry et Meghan en 2018 – prévoit ses propres noces mais ne veut pas quelque chose de particulièrement grand ou traditionnel.

Elle a dit: “Je ne suis pas la personne la plus organisée – je n’aurai pas ces graphiques que certaines mariées font. Je n’aurai pas un énorme mariage, ce n’est pas vraiment nous.

“Nous ne sommes pas des gens traditionnels, même si Harry a proposé de manière traditionnelle – je n’ai jamais pensé à la façon dont quelqu’un me proposerait. Et je ne veux pas de robe en meringue. Les gens sont beaux en eux mais je ne ‘ je ne pense pas. ”

L’interview complète avec Cressida apparaît dans le numéro de cette semaine de ES Magazine.

