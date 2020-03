Critique du film ‘The Hunt’: La satire la plus dangereuse

The Hunt devait sortir le 27 septembre 2019. Universal a décidé de retirer le film de sa sensibilité aux tirs de masse à Dayton, OH et El Paso, TX. Le président Trump a également critiqué le film, ce qui a conduit de nombreuses personnes à critiquer la décision d’Universal, craignant qu’il ne crée un précédent pour le président censurant l’art.

Maintenant, la controverse entourant The Hunt fait partie de sa campagne de marketing, qui ne fait que renforcer la satire du film. Il aurait été tout aussi puissant si The Hunt était sorti comme prévu. Peut-être que lorsque les gens verront le film, les studios réfléchiront à deux fois avant d’avoir froid aux pieds à l’avenir.

“The Hunt” est le jeu le plus “le plus dangereux”

Un groupe d’étrangers se réveille dans un champ, bâillonné avec une caisse d’armes à leur disposition. Le téléspectateur sait déjà qu’ils ont été sélectionnés pour une chasse car l’un d’eux s’est réveillé trop tôt lors du survol. En outre, le film s’appelle The Hunt. La chasse n’explique pas le jeu. Cela permet au spectateur de le découvrir lorsque les personnages élaborent des stratégies ou tombent dans des pièges. C’est plus goreux que la plupart des films slasher des années 80.

L’histoire de Richard Connell, The Most Dangerous Game, a inspiré des films de l’adaptation littérale de 1932 aux succès des années 90 Hard Target et Surviving the Game. Les Hunger Games s’inspirent certainement aussi de l’histoire. L’idée de chasseurs chassant d’autres humains a toujours été une métaphore de l’inhumanité de l’homme envers l’homme, et une prémisse passionnante pour un film d’action. La chasse a cependant une tournure.

«The Hunt» fait la satire des médias sociaux modernes

La plupart des adaptations du jeu le plus dangereux concernent la façon dont la proie privilégiée sur les moins fortunés. La chasse oppose littéralement les «déplorables», comme ils les appellent, aux chasseurs d’élite libéraux. En rendant explicite la politique des chasseurs et des chassés, The Hunt est spécifiquement une satire moderne, mais sa cible n’est pas ce que vous pensez.

La Chasse utilise tout le langage de nos discours modernes. C’est impressionnant la façon dont les scénaristes Damon Lindelof et Nick Cuse ont utilisé des mots à la mode comme «le changement climatique est réel», «acteurs de crise» et «élites impies» dans le dialogue. Ce n’est pas aussi facile lorsque vous essayez de raconter une histoire et pas seulement de publier une tempête de tweets aléatoire. Le script capture donc les personnalités du cycle d’actualités des médias sociaux, puis les intensifie à un degré extrême. Les blagues sur les célébrités amies des médias sociaux sont particulièrement mordantes.

L-R: Ike Bariholtz, Amy Madigan et Reed Birney | Images universelles

Étant donné que les personnes chassées sont piégées dans cette arène pour ainsi dire, il n’y a que de brefs indices du monde extérieur. Ce pourrait être un futur proche ou peut-être un présent alternatif. C’est celui où Sean Hannity existe toujours, de toute façon. Ce mystère ne fait qu’accentuer la satire de la proximité de notre monde.

The Hunt a finalement un message pour notre époque dominée par les médias sociaux, mais expliquer ce que serait ce message donnerait des surprises au film. Une fois arrivé à la fin, vous vous rendrez compte que The Hunt ne se livre pas à des fantasmes violents. Cela tient les téléspectateurs responsables de l’hébergement éventuel de ces fantasmes.

C’est aussi un film d’action génial

La satire ne fait qu’améliorer ce qui est déjà un film d’action génial. La cible qu’ils appellent Snowball (Betty Gilpin) continue à échapper aux pièges et à riposter. Comme elle rencontre de plus en plus de personnages, tout peut faire partie du jeu, ou cela peut être réel. La chasse est si constamment surprenante, il est difficile d’en parler.

L-R: Hilary Swank contre Betty Gilpin | Images universelles

Gilpin est un leader convaincant. Elle joue Snowball en tant que héros d’action ni fille finale. Vous pouvez voir ses roues tourner alors qu’elle trace son prochain mouvement, mais quand elle le fait, c’est passionnant. Le réalisateur Craig Zobel garde l’action claire. Les séquences d’action sont en fait plutôt élégantes, mais accentuées avec un gore absurde.

La prémisse de The Hunt est chargée de sujets sensibles, il est donc compréhensible que les réactions à la bande-annonce puissent à elles seules détourner les gens. C’est le point de satire cependant. C’est censé être provocateur. Une proposition modeste de Jonathan Swift aurait éteint les gens s’il y avait aussi des caméras et Twitter. Une fois que vous verrez The Hunt, vous verrez que c’est tellement scandaleux que cela ne peut être que de la satire.