Critique du film “The Invisible Man”: Man Oh Man, c’est effrayant!

L’homme invisible est généralement un monstre dans les films. Il était l’un des monstres universels originaux et, tout récemment, comme Kevin Bacon dans Hollow Man, le gars qui devient invisible était le méchant. Parfois, il existe une version de Chevy Chase ou une comédie pour adolescents avec un héros invisible. À l’exception de ceux-ci, la plupart des films conviennent qu’être invisible est effrayant. L’Homme invisible de Leigh Whannell est l’homme invisible le plus effrayant à ce jour.

“The Invisible Man” en petit ami violent

Cecilia (Elisabeth Moss) échappe à son petit ami violent Adrian (Oliver Jackson-Cohen). Adrian se suicide et lui laisse 5 millions de dollars dans son testament, mais peu de temps après avoir accepté l’argent, Cecilia commence à soupçonner qu’Adrian n’est pas vraiment parti. De toute évidence, le film s’appelle The Invisible Man, donc personne dans le public ne s’inquiète que tout soit dans sa tête.

Elisabeth Moss | Photos de Unviersal

En réalité, il ne s’agit que d’une interprétation légèrement exagérée de la violence domestique. Whannell explore comment Adrian manipulait déjà des personnes et des situations pour retirer les systèmes de soutien de Cecilia. Le film passe un temps respectable à dépeindre l’état dans lequel il laisse Cecilia et lui donne le SSPT. Devenir invisible donne à Adrian quelques outils supplémentaires, mais la méthodologie est très réelle et poignante.

Moins c’est plus avec “The Invisible Man”

Les films Invisible Man ont toujours été une vitrine pour l’utilisation créative des effets visuels. Dans les années 30, ils pouvaient trouver des moyens de faire disparaître Claude Rains et, dans les années 90, ils utilisaient des ordinateurs. Les plus beaux effets invisibles restent les Mémoires d’un homme invisible de 1992, où la gomme se mâche et la fumée remplit ses poumons invisibles. En 2020, ils pourraient facilement créer n’importe quel effet invisible avec la technologie moderne, mais Whannell sait que moins c’est plus.

Les scènes les plus troublantes de The Invisible Man ne sont pas de grands effets visuels, mais plutôt les façons insidieuses dont Adrian sabote la vie de Cecilia. Il sabote son travail et ses relations familiales. Cela fait plus de dégâts que d’attraper Cecilia par derrière et de la soulever parce qu’Adrian fait des choses que Cecilia ne peut pas expliquer.

Elisabeth Moss | Images universelles

Les effets d’invisibilité concernent généralement à quel point il est étonnant d’être invisible. Même le film de Claude Rains montrait comment il pouvait enlever les bandages sans rien en dessous, ou faire des empreintes de pas dans la neige (porter des chaussures en quelque sorte). Il s’agit de la façon dont il est troublant si quelque chose se produit et que vous ne voyez pas comment cela s’est produit. C’est cool quand Cecilia casse des assiettes sur la tête invisible d’Adrian.

Une vision différente de l’invisibilité

Dans la plupart des histoires d’hommes invisibles, l’invisibilité rend le scientifique fou. C’est une prise compréhensible. La nouveauté d’être invisible disparaîtrait bientôt et disparaître littéralement devrait avoir un impact psychologique. Même les héros invisibles ne vont peut-être pas aussi loin que le meurtre, mais c’est plus qu’un simple inconvénient.

Adrian a développé une technologie spécialement pour ses fins néfastes. L’Homme Invisible ne concerne pas ce que l’invisibilité fait à un homme, mais comment un agresseur peut devenir encore plus mortel avec l’invisibilité. C’est une nouvelle perspective terrifiante.

Elisabeth Moss | Images universelles

Cecilia est assez intelligente pour comprendre. Elle est toujours désavantagée parce que, eh bien, Adrian est toujours invisible, mais elle n’est pas impuissante. La mousse est excellente pour dépeindre l’état mental et émotionnel détérioré de Cecilia. Elle reste combattante mais il y a un coût, comme toujours. Pour un public de film qui a tout vu, Whannell a conçu un homme invisible où la chose la plus effrayante est vraiment ce que vous ne voyez pas.

Lisez l’article original de The Cheat Sheet