Cynthia Bailey n’achètera pas la bougie vaginale de Gwyneth Paltrow

On dirait Cynthia Bailey ne va pas acheter Gwyneth Paltrownouvelle bougie parfumée de sitôt.

Lors de son séjour à LAX lundi, “Real Housewives of Atlanta” star a donné son avis sur la bougie “This Smells Like My Vagina” de la marque Goop de Paltrow. Le produit, dont le prix est élevé à 75 $, est déjà épuisé après sa sortie la semaine dernière. Mais ne vous attendez pas à ce que Bailey écrase la pâte pour celle-ci.

“Oh une bougie p — y?” a-t-elle plaisanté après avoir découvert le produit. “Ça doit sentir bon alors si c’est dans une bougie.”

“J’aime Gwyneth Paltrow et j’ai une ligne de bougies”, a-t-elle dit, ajoutant: “Je ne sais pas si je manque quelque chose ici, mais je ne sais pas … quelque chose qui ne sent pas bon. “

Lorsqu’on lui a demandé quel était le parfum de bougie “le plus étrange” qu’elle rencontrait en tant que fabricant de bougies, Bailey a ri et a dit: “Celle-là! La bougie p — y. Cela la surmonte. Je ne pense pas qu’elle devienne plus étrange que ça.”

“Je pense que je vais transmettre celle-là”, a-t-elle plaisanté.

Voir plus de pensées de Bailey dans le clip ci-dessus.

Quant à savoir comment le nom amusant du parfum est devenu? Selon Paltrow, cela a commencé comme une blague.

Le parfumeur Douglas Little a aidé à développer le parfum avec Paltrow et la description originale du produit, par Gens, a lu: “Les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper:” Uhhh … cela sent comme un vagin “- mais a évolué vers un parfum drôle, magnifique, sexy et magnifiquement inattendu.”

Quant à ce que ça sent exactement en termes moins graphiques, la description lit, “Cette bougie est faite de géranium, de bergamote citronnée et d’absolus de cèdre juxtaposés de rose de Damas et de graines d’ambrette” et est “pour nous faire penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée.”

Malgré le nom très bizarre, la combinaison de parfums semble créer une jolie bougie. Pour le grand prix, nous l’espérons.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

voir clapback

Kyle Richards revient à Hater en disant qu’elle et les costars des femmes au foyer sont trop vieux pour Coachella