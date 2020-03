Cynthia Bailey réagit aux fuites de Nene, au Kenya Moore Drame en Grèce

Cynthia Bailey des Real Housewives d’Atlanta est au milieu du drame cette saison. L’ancien mannequin a développé une amitié avec Kenya Moore et ravivé son amitié avec Nene Leakes. Moore et Leakes sont en désaccord, ce qui rend la situation difficile pour Bailey. Ces dernières ont généralement tendance à ne pas entrer dans le mélange de la controverse, mais après une querelle explosive, elle a finalement choisi un camp.

Cynthia Bailey | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Que s’est-il passé entre Nene Leakes et Kenya Moore?

Les dames de RHOA ont réservé un voyage en Grèce qui était censé être une escapade relaxante. Cependant, étant très proches les uns des autres et devant se mêler toute la journée, les tensions n’ont augmenté que pour les pêches de Géorgie. Les vacances ont eu lieu un jour après que Moore a annoncé qu’elle se séparait de son mari Marc Daly.

Lorsqu’ils sont arrivés dans le pays du sud-est de l’Europe, Bailey a voulu montrer le soutien de Moore. Pour faire ce dernier, elle a enrôlé Leakes pour l’aider car elle a vécu un divorce dans sa vie. L’OG de l’A-T-L était étonnamment à même de consoler Moore pendant sa période difficile. Gardez à l’esprit qu’ils se sont tous deux affrontés tout au long de la saison 12.

Après que Bailey eut une conversation avec Leakes, ce dernier essaya d’être ouvert à réparer les choses avec Moore. Cependant, l’ancien détenteur du titre de Miss USA n’était pas prêt à être ami avec Leakes et la snobait continuellement à chaque fois qu’elle tentait de tendre la main.

Leakes a finalement surmonté la situation et est allé sur Moore en lui disant qu’elle avait fini d’essayer de jouer bien.

Cynthia Bailey réagit au drame

Leakes a appelé les femmes de RHOA pour ne pas l’avoir soutenue et pour avoir permis à Moore de continuer à être louche envers elle. Ce que l’élève de Glee voulait, c’était que Bailey reconnaisse au moment où elle essayait, mais Moore la rejetait.

Lors d’un épisode de Watch What Happens Live, Bailey a été interrogée sur la situation et elle a donné à Leakes des accessoires pour montrer de la compassion.

“Je dirai que pour défendre Nene, elle a vraiment essayé d’être gentille avec le Kenya à ce moment-là”, a déclaré Bailey. “Elle l’a vraiment, vraiment fait, et Kandi [Burruss] et j’ai eu tout un truc avec les dames à propos de «S’il vous plaît, montrez de la compassion au Kenya. Vous n’êtes peut-être pas au meilleur endroit. »Mais cela venait de se produire, et elle souffrait vraiment beaucoup. Donc, une fois que nous avons eu cette conversation et que tout le monde a en quelque sorte accepté d’être d’accord, pour qu’il aille à gauche, c’était comme: «Allez, Kenya, pouvez-vous simplement laisser Nene être gentille avec vous?» »

Kenya Moore partage son côté du drame

Moore était dans un espace nuageux après son propre drame familial avec son mari. Les fans et tout le monde pouvaient voir qu’elle n’était pas dans les endroits les plus heureux. Sur le RHOA: Après le spectacle, Moore a dit qu’elle ne recevait pas d’énergie positive de Leakes.

“Eh bien, voici la chose que vous ne voyez pas. Elle ne regardait jamais dans ma direction, et elle essayait constamment de détourner l’attention de tout ce que je disais de ce qu’elle disait », a expliqué Moore lors de l’After Show. «Je reprends tout. Une chose à propos de moi, j’ai lu une pièce et je vois tout ce qui se passe. Je pourrais juste dire qu’elle n’est pas sincère en étant là. »

Moore a dit qu’elle était vulnérable à l’époque. Elle ne sentait pas non plus qu’il était juste de parler à Leakes à ce moment-là, car elle avait des problèmes non résolus avec elle.

“Donnons-moi juste une minute pour pleurer et nous amuser, et quand le moment sera venu, parlons. Mais la première nuit, assise là et voyant comment elle se comportait à table, je ne le ressentais tout simplement pas, et j’ai le droit de ressentir cela », a ajouté Moore.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.