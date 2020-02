Cynthia Erivo «attristée» par le manque de diversité des Oscars

2020-02-01 01:30:05

Cynthia Erivo est “attristée” par le manque de diversité dans les nominations aux Oscars de cette année, car elle est la seule personne de couleur nominée pour les catégories d’acteur.

La star de 33 ans – qui est en lice pour la meilleure actrice et la meilleure chanson originale pour ‘Harriet’ et son thème ‘Stand Up’ – est le seul acteur de couleur à être sélectionné pour la cérémonie des Oscars de cette année, et a déclaré qu’elle souhaite qu’elle puisse “partager” l’excitation d’être nominée avec “quelqu’un d’autre”.

S’adressant au Hollywood Reporter, elle a déclaré: “C’est un moment de célébration, mais c’est aussi une véritable révélation. Ce ne peut pas être seulement moi seul. Il y a tellement de bon travail en cours et cela peut sembler fataliste, mais Je détesterais que le travail des gens soit passé, puis que nous regardions en arrière et que nous disions: “Oh, j’aurais aimé qu’on donne des roses”, quand les gens ne sont pas là pour les recevoir. Je ne veux pas nous de le faire.

“Etre dans une pièce et ne pas voir les autres acteurs [of colour] qui sont nominés, ne pas pouvoir partager cela avec une autre actrice noire est triste. J’adorerais partager ce moment avec quelqu’un d’autre. ”

Cynthia a récemment appelé à des changements de règles lors des Oscars afin de promouvoir la diversité, après qu’aucune autre personne de couleur n’a été nominée dans aucune des catégories d’acteurs.

Elle a dit: “Je pense que peut-être quelques règles doivent changer. Nous avons besoin de diversité à travers tout … Si vous pouvez aller au centre, cela peut commencer à filtrer.

“Cela ne devrait jamais être juste moi dans une catégorie d’acteur … Je ne veux pas que le travail de personnes brillantes continue et qu’on se souvienne de leur disparition.”

L’actrice est nominée pour sa performance en tant qu’abolitionniste Harriet Tubman dans le biopic et espère que l’activiste politique – décédée en 1913 à l’âge de 90 ans – serait ravie d’être de retour dans la conscience des gens.

Interrogée sur ce que Tubman pourrait penser de toute cette attention, elle a expliqué: “J’espère qu’elle sourit où qu’elle soit et sache que les gens l’apprennent à nouveau.”

