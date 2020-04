DaBaby répond aux critiques selon lesquelles il a le même flux sur toutes ses chansons

Personne ne peut contester le fait que DaBaby soit actuellement l’un des plus grands talents de l’industrie musicale. Cependant, certains fans de musique ont appelé DaBaby pour avoir le même flux pour toutes ses chansons. Dans une nouvelle interview, le rappeur de Charlotte répond à ces affirmations.

DaBaby | Jason Koerner / .

Après un succès en 2019, DaBaby sort son premier album de 2020

DaBaby est entré en 2020 comme l’un des plus grands artistes du monde en 2019. Il a fait irruption dans la scène musicale grand public lorsque son single «Suge», extrait de son premier album studio, Baby on Baby, est devenu viral. La chanson a fini par atteindre le n ° 7 sur le Billboard Hot 100, devenant un énorme succès.

Il a également sorti un deuxième album en 2019, Kirk, qui a atteint la première place du palmarès des 200 meilleurs albums de Billboard, devenant ainsi son deuxième album du top 10. Aux Grammys de l’année dernière, «Suge» a été nominé pour deux prix dans les catégories de la meilleure performance rap et de la meilleure chanson rap.

Plus tôt ce mois-ci, il a sorti son premier album de la nouvelle année, Blame it on Baby. Bien qu’il ait été précédé par le single principal, Find My Way, l’album était à peu près une sortie surprise. L’album devrait figurer parmi les 200 meilleurs albums du Billboard, devenant ainsi son deuxième numéro 1 consécutif et son troisième album du top 10 consécutif.

DaBaby aborde son discours en utilisant le même flux

Une chose que les fans et les critiques ont accusé DaBaby est de surutiliser son flux de signature dans la plupart de sa musique.

Le rappeur bascule sur son dernier album, chantant même un peu sur le nouvel album. Cependant, les critiques continuent de le tourmenter. Dans une récente interview, il a abordé de front tout ce qui se disait.

Il a déclaré au Breakfast Club: «En ce qui concerne la commutation du flux, je n’ai aucun problème à rapper les cercles autour de ces n ***. Je ne pouvais pas me divertir. Je pourrais en plaisanter comme je plaisante sur tout le reste. … Je vais faire un album conscient en ce moment, j’enregistrerai tout le reste aujourd’hui. Sur certaines vibrations de J. Cole. Joyner Lucas. Je peux y entrer aussi. »

Le rappeur a poursuivi: «À la fin de la journée, je comprends ce qui se passe. Tu dois traire le jeu. Tu dois en profiter. Si je change trop vite, ça ne vous plaira pas. Tu vas être comme “D ** n Baby, je voulais que tu m’excites.” Quand tu as quelque chose, tu serais fou de marcher sur tes propres orteils et de partir avec. “

Ce n’est pas la seule personne qui a répondu aux affirmations selon lesquelles le DaBaby utilise le même flux. Le producteur DJ K.i.D., qui a travaillé sur Blame it on Baby, a également défendu le rappeur.

Il a expliqué à Complex: «J’étais sur les réseaux sociaux et certaines personnes disaient:« Bébé a le même type de flux. Au camp, nous savons tous que bébé n’a pas le même type de flux. Il rappait le type de musique que nous avons fait sur “Sad Shit”, le type de vibe mélodique, avant même que je ne sache [him]. Donc, c’était comme, ouais, je suis sur le point de déchaîner et de montrer à tous le type de musique que je sais que je peux faire, que vous n’avez même pas encore entendu. Il a à peu près dû baisser sa musique pour que le monde puisse comprendre. »

Blame it on Baby est actuellement diffusé sur toutes les principales plateformes musicales.