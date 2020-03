2020-03-25 12:30:07

Dame Barbara Windsor “rit beaucoup” avec ses proches et se souvient de ses vieilles blagues “Carry On”.

L’actrice de 82 ans souffre de la maladie d’Alzheimer et bien que sa mémoire au jour le jour ne soit pas très bonne, son amie Christopher Biggins a révélé qu’elle était “excellente dans le passé” et se souvient même de plusieurs de ses répliques du neuf ‘ Carry On ‘films dans lesquels elle est apparue entre 1964 et 1974.

Il a confié au magazine Best: “J’ai déjeuné avec Barbara récemment. Elle est fantastique. Nous rions beaucoup, elle est super sur le passé aussi.

“Elle peut se souvenir de toutes ses blagues” Carry On “et aussi des chansons du vieux music-hall. L’autre jour, elle a chanté” The Boy I Love Is Up In The Gallery “.

“[Her memory] n’est pas si bon quand elle essaie de se souvenir des choses au jour le jour. ”

Le mari de Barbara, Scott Mitchell – qui s’occupe d’elle à la maison – a récemment déclaré qu’elle avait toujours le sens de l’humour.

Il a dit: “La chose que nous savons sur la démence et la maladie d’Alzheimer est que c’est une maladie évolutive, donc vous savez que vous vous dirigez dans une direction. Donc, oui, les choses progressent mais elle a toujours ce merveilleux sens de l’humour, elle peut toujours rire et rire et regarder la télé, et nous sortons de temps en temps.

“Chaque fois que nous recevons une invitation, je dis oui, mais je vous ferai savoir le jour si nous allons être là ou non, et cela dépend totalement de la façon dont Barbara est.

“Nous avons des jours bizarres, nous sommes allés à Downing Street et elle criait à tous les photographes et leur a dit de se comporter.

“La musique aide, c’est une chose très courante. C’est la chose à propos de la musique et de la démence qui déclenche le cerveau.”

Mots clés: Dame Barbara Windsor, Chrstopher Biggins, SCott Mitchell

