Dame Helen Mirren a des insécurités intérimaires

2020-03-05 07:30:06

Dame Helen Mirren trouve l’action “incroyablement intimidante” et doit souvent se donner un coup de pouce avant de commencer un travail.

Dame Helen Mirren avait l’habitude de s’enfermer dans les toilettes à cause de ses nerfs à l’idée d’agir.

L’actrice de 74 ans a admis qu’elle trouve son travail “incroyablement intimidant” et s’est souvent cachée pour se donner un coup de pouce avant le début d’un nouveau rôle.

Dans une nouvelle vidéo de campagne du Prince’s Trust et de L’Oréal pour la Journée internationale de la femme, Helen et un certain nombre d’autres femmes célèbres – dont Spice Girl Geri Horner, l’athlète Denise Lewis et les mannequins Iskra Lawrence et Neelam Gill – ont parlé de l’auto valeur aux femmes spéciales dans leur vie.

Helen a confié au maquilleur Val Garland: “De nombreux acteurs dégagent de la confiance, je trouve cela extrêmement intimidant.

“Plus d’une fois, j’ai dû m’enfuir et m’enfermer dans les toilettes, juste pour dire:” Allez, tu peux faire ça Helen “.

“Mais avant que cela n’arrive, vous êtes assis dans le maquillage et vous êtes très chanceux si vous êtes, disons, dans le fauteuil de maquillage de Val Garland.”

L’actrice «Rouge» a admis que les gens étaient souvent «surpris» par ses insécurités.

Helen a déclaré à propos de la campagne “Vaut la peine, ça vaut le coup”: “[This] est si important pour le bien-être émotionnel des jeunes femmes. J’ai vécu des insécurités toute ma vie et, à la surprise de beaucoup de gens, je continue de le faire.

“À l’ère numérique d’aujourd’hui, la pression sociale est en augmentation, il est donc plus important que jamais d’avoir le bon soutien.”

Helen s’est récemment souvenue d’un après-midi gênant lorsqu’elle a été invitée à prendre le thé avec la reine Elizabeth – qu’elle a interprété dans le film The Queen en 2006 – et n’a pas réalisé jusqu’à son arrivée que c’était un événement intime.

Elle a dit: “Je pensais que ça allait être dans une pièce avec 200 autres personnes, ce qui est souvent le cas. Je l’ai rencontrée une fois auparavant et c’était dans une pièce avec 200 autres personnes …

“Alors j’entre, et il y a comme huit personnes assises autour d’une table. Le prince Philip, la reine, un cheikh de quelque part ou autre et quelques chevaux. Je ne connais absolument rien aux chevaux, et la reine sait tout sur les chevaux. ”

L’actrice a eu du mal à s’intégrer dans le chat.

Elle a dit: “J’essayais désespérément de faire une conversation polie et ça sort comme un charabia”.

Et les choses ont rapidement commencé à devenir incontrôlables pour l’actrice oscarisée.

Elle a poursuivi: “Le lait est de l’autre côté du prince Philip et je veux du lait dans mon thé, mais mon cerveau est complètement mort et je ne me souviens plus comment m’adresser au prince Philip.

“Je veux dire, est-ce monsieur? Est-ce votre majesté? Est-ce votre Altesse? Est-ce impoli de lui demander de passer le lait? Ou devrais-je simplement demander un laquais? J’ai fini par ne pas avoir de lait. Je ne pouvais tout simplement pas” t le trier.

“C’est une leçon d’embarras, mais ils étaient adorables, ils étaient tout à fait gracieux.”

Mots clés: Dame Helen Mirren

Retour au flux

.