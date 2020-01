Dame Helen Mirren critique le manque de diversité des récompenses

2020-01-31 07:30:04

Dame Helen Mirren a exhorté les gens à continuer “d’exiger des changements” et a critiqué le BAFTA pour le manque de diversité dans les nominations de cette année.

L’actrice de 74 ans a exhorté les gens à continuer à “exiger le changement” après qu’aucune personne de couleur n’a été présélectionnée pour les honneurs d’acteur lors de la cérémonie de ce week-end, et aucune cinéaste n’a été nominée pour le prix de la meilleure direction.

Elle a déclaré: “J’ai adoré le fait que les gens aient appelé BAFTA [for it’s lack of diversity].

“Les gens devraient être impatients et continuer à exiger des changements.

“Cela viendra, progressivement, mais cela n’arrivera que si les gens l’exigent. Et continuez à l’exiger.

“Mettez votre bannière pour plus de rôles pour les femmes – plus de rôles pour les femmes noires, en particulier – et plus de femmes réalisatrices. Continuez à exiger le changement. Il est bon d’être impatient.”

Cependant, l’actrice de la “ Reine ” a mis en garde contre les nominations qui ressemblent à du tokenisme.

Elle a ajouté au journal Baz Bamigboye du quotidien Daily Mail: “Je ne pense pas qu’un réalisateur ou un acteur voudrait être nominé à cause de la couleur de sa peau, ou à cause de son sexe. Il s’agit du travail, et il devrait y avoir plus de il.”

Et Helen pense qu’il est vital pour tout le monde d’avoir des modèles dans l’industrie.

Elle a déclaré: “L’important est que d’autres femmes et personnes de toutes races aient des modèles.

“Sans le modèle, vous ne pensez tout simplement pas que c’est possible – mais au moins allez-y. Essayez.”

La star britannique a admis qu’elle avait des amis anglais noirs qui ont quitté le Royaume-Uni pour l’Amérique “pour trouver de meilleures opportunités, car il y a souvent un manque de travail honteux ici”.

La star ‘Red’ a rappelé un discours prononcé précédemment aux BAFTA Awards par le réalisateur Sam Mendes et a insisté sur le fait que ce serait différent maintenant.

Dit-elle: “[He gave] un merveilleux discours et a rendu hommage à tous les réalisateurs qui l’avaient inspiré. . . et c’étaient tous des hommes.

“S’il devait refaire ce discours, je soupçonne qu’il mettrait le nom d’une femme dessus.”

