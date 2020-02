Dame Julie Walters révèle la bataille contre le cancer

2020-02-20 08:30:05

La célèbre actrice Dame Julie Walters a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade trois en 2018.

Dame Julie Walters a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin de stade trois en 2018.

L’actrice de 69 ans – qui a reçu un diagnostic de cancer il y a 18 mois – a maintenant reçu tous les éclaircissements après avoir subi une chimiothérapie, mais Julie pensait initialement que les médecins “devaient avoir fait une erreur”.

Rappelant son diagnostic, la star primée – qui a d’abord rendu visite au médecin avec une indigestion et un “léger inconfort” – a déclaré au Victoria Derbyshire de la BBC: “Je pensais toujours:” C’est ridicule, il a dû faire une erreur “. Je ne pouvais pas” ne le croyez pas. ”

Au moment de son diagnostic, Julie souffrait de maux d’estomac, de brûlures d’estomac et de vomissements.

Cependant, la nouvelle a été un énorme choc pour elle et sa famille, y compris son mari Grant Roffey.

Elle a rappelé: “Je n’oublierai jamais son visage. Des larmes lui sont venues aux yeux.”

Les médecins ont découvert deux tumeurs primaires dans son gros intestin.

Et Julie a maintenant admis douter qu’elle survivrait à son traitement contre le cancer.

L’actrice – qui a “retiré 30 cm” de son côlon pendant l’opération – a avoué avoir pensé: “Je ne reviendrai peut-être pas de l’anesthésie”.

Julie a également révélé que la chirurgie l’avait laissée “épuisée” et “un peu faible” dans les jours qui avaient suivi le couteau.

Elle a dit: “J’ai dit à l’infirmière de nuit, ‘Love Island’ est-elle allumée? ‘ – parce que nous en parlions – et nous l’avons regardé ensemble. Ce n’est que quelques jours plus tard que je me suis dit, je me sens épuisé et un peu faible en fait. ”

La star de ‘Educating Rita’ a ensuite subi une chimiothérapie et est maintenant “débarrassée” du cancer.

Julie a partagé: “Je viens de passer un scan, et je sais que [I’m] clair.”

L’actrice acclamée a ajouté qu’elle se porte actuellement “très bien”, malgré sa peur de la santé.

