Damian Lewis envisage un documentaire Feed NHS

Damian Lewis envisage de réaliser un documentaire sur son initiative Feed NHS via sa société Rookery Productions.

L’acteur de “ Billions ” et son épouse Helen McCrory collectent des fonds et se sont associés à un certain nombre de restaurants britanniques pour fournir environ 6000 agents de santé par jour avec de la nourriture, et avec leurs projets d’acteur en cours en raison de la pandémie de coronavirus, le 49 , une star de plus de 2 ans explore la possibilité de réaliser un film sur le projet via sa société Rookery Productions.

Il a déclaré: “Il y a des opportunités de faire des documentaires sur le NHS à partir de notre cuisine – évidemment, beaucoup d’archives, j’imagine.”

Le couple s’est tourné vers des amis travaillant dans le NHS pour savoir comment ils pourraient aider et a initialement prévu de couvrir les coûts des amendes de stationnement encourues par le personnel médical dont les quarts de travail ont dépassé, mais après que ces charges ont été levées par le gouvernement, ils ont reçu la suggestion de nourriture de Bob Klaber, qui travaille à l’Imperial College Healthcare Trust à Londres, alors que les cantines des hôpitaux, comme d’autres restaurants à proximité, fermaient en raison du virus.

Damian a dit de l’initiative: “Il n’y a pas de modèle centralisé pour faire quelque chose comme ça et travailler avec le NHS, il n’y a pas non plus de modèle centralisé au NHS.

“Surtout, cela ne peut durer que tant que les gens donnent de l’argent. C’est le point. Personne ne finance cela, sauf le public.”

Helen a ajouté dans une interview à Deadline: “Nous n’avons pas dormi et nous sommes au téléphone tout le temps.

“Vous improvisez et vous inventez au fur et à mesure, car cela n’a jamais été fait auparavant. Maintenant, nous avons un site Web, feednhs.com, et sur ce site, les hôpitaux peuvent taper et laisser des détails. Nous pouvons réellement nous connecter les gens les uns aux autres.

“C’est la grande crainte: Londres a été la plus durement touchée en premier, mais malheureusement, cela va se répercuter dans tout le pays et d’autres régions auront besoin de ce soutien.”

Damian et Helen – qui ont des enfants, Manon, 13 ans, et Gulliver, 12 ans, ensemble – voulaient également aider les autres dans l’industrie du divertissement, mais avaient du mal à savoir quoi faire car ils ne voulaient pas favoriser un groupe plutôt qu’un autre.

L’actrice de «Peaky Blinders» a expliqué qu’elle avait d’abord pensé à offrir de l’aide aux coureurs, les décrivant comme «les jeunes qui entrent dans la profession et qui vivent au jour le jour», mais s’est ensuite inquiétée des membres plus âgés de l’équipe avec des familles à soutenir.

Damian a déclaré: “Donner est une entreprise incroyablement spécifique, comme nous le découvrons. Les gens doivent être traités pour avoir raison, il doit y avoir de la parité partout.

“Si les studios ne prennent pas soin de leurs employés, il y a peut-être quelque chose que les gens au sommet peuvent faire.”

