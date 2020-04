Damian Powers explique exactement pourquoi il a dit «je ne fais pas» à Giannina Gibelli et cela fait beaucoup de sens

Damian Powers et Giannina Gibelli se sont fiancés lors de la première saison de Love Is Blind. Cependant, ils ne se sont pas mariés. Giannina a dit: “Je le fais” à l’autel et Damian a dit: “Je ne le fais pas.”

“Je t’aime vraiment. Depuis le premier jour, je le voulais, je voulais t’épouser. J’ai. Je suis resté cohérent tout au long de ce processus. Et vous ne l’avez pas fait. Je ne peux pas supporter les hauts et les bas de votre amour pour moi un jour et de dire que vous voulez être amis le lendemain », lui a-t-il dit.

Damian a poursuivi: “Ce serait égoïste de ma part de vous épouser aujourd’hui sachant que, autant que vous me dites que vous êtes prêt, je vois que vous ne l’êtes pas.”

Pourquoi Damian ne voulait pas épouser Giannina sur «Love Is Blind»

Le jour de leur mariage, il semblait que la principale raison pour laquelle Damian ne voulait pas épouser Giannina était qu’il sentait qu’elle n’était pas prête. Dans une interview avec le podcast Love In Sight qui a été diffusé le 14 avril, Damian dit qu’il a dit “je ne le fais pas” parce qu’il voulait lui donner, ainsi qu’à Giannina, une vraie chance d’être ensemble, et il pensait que la meilleure façon de le faire serait sans la pression de se marier si tôt.

«Je vais devoir prendre la décision la plus difficile ici aujourd’hui, peu importe à quel point il est difficile pour nous de survivre et de prospérer en dehors de cela et de devenir d’abord les meilleurs amis, de devenir partenaires sans le calendrier du mariage et tout ce qui vient avec le mariage, qui est une maison, des enfants, des finances, des vacances en famille, des Noëls, en les séparant. Je ne voulais pas [those added stressors] entrer en relation avec elle », a-t-il expliqué en repensant à cette journée.

Damian dit que Giannina lui a dit qu’elle voulait l’épouser et qu’elle allait dire oui. Il avait du mal à la croire.

“Nous avions parlé plus tôt et elle a dit, vous savez,” Je veux ça maintenant. Je vais dire oui. C’était vraiment très difficile à croire pour moi. Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas, vous savez. Nous avons eu tellement de grands moments qui n’ont vraiment pas été vus. Mais je ne le savais pas vraiment, quand elle a dit “oui”, j’étais juste … C’est ce que j’ai toujours voulu entendre. J’ai toujours voulu entendre ça. Et j’ai juste, c’était difficile d’accepter ça tard, pour que je m’inscrive alors. Et si elle avait dit «non», je serais toujours partie avec elle. J’aurais dit “OK, faisons-le ensemble”, a-t-il dit.

Giannina ne savait pas que Damian allait dire «je ne sais pas»

Dans la même interview, Giannina a dit quand elle a demandé à Damian s’il allait dire “je fais”, il ne lui a pas donné de réponse.

“Il a dit:” Je saurai quand je te verrai à l’autel. “Et ce n’est pas quelque chose que n’importe quelle fille veut entendre, mais je pense que vous m’entendez à la finale dire:” Si cela se produit pour moi, cela se produit. ” J’espérais pour le mieux et je veux dire, je pense toujours que nous avons eu notre fin heureuse », a-t-elle déclaré.

