Dan Levy se souvient d’avoir été extra sur un clip de Kelly Clarkson

Bien avant d’être l’étoile et le co-créateur de la bien-aimée “Schitt’s Creek” Dan Levy était un extra dans l’un des Kelly Clarkson’s clips musicaux – quelque chose dont ils se sont souvenus quand il est apparu dans son talk-show cette semaine.

L’acteur a révélé qu’il avait fait un clin d’œil et que vous l’avez raté lors de la scène du mariage de sa vidéo “Derrière ces yeux noisette”, qui la voit quitter un homme à l’autel après avoir découvert qu’il la trompait.

Dans l’épisode de mardi de son émission, Kelly et Dan se sont souvenus d’un accident survenu sur le plateau alors que Clarkson sortait du mariage de façon dramatique, ouvrant les portes de l’église et marchant au soleil.

“Personne ne m’a vraiment dit qu’il y avait des escaliers lorsque vous avez ouvert les portes”, a-t-elle expliqué. “Ils ont dit: ‘Nous voulons que vous vous épuisiez parce que vous êtes tellement en colère parce que votre demoiselle d’honneur a été avec votre homme.’ Je me disais: “D’accord!” J’étais sur la bonne voie, j’ai couru et j’ai couru si fort, je n’ai pas vraiment chuté, j’ai descendu les escaliers avec cette robe géante, je n’ai pas eu une ecchymose. “

“Ce que vous n’avez pas pu voir, c’est ce que j’ai vu”, a déclaré Levy, en plaisantant le chanteur, “Kelly Clarkson meurt”.

“La direction pour les gens lors du mariage était, ‘Kelly va courir par vous, vous êtes choqué, vous êtes stupéfait, il y a du drame et regardez-la pendant qu’elle court'”, a déclaré Levy. “Nous avons regardé les portes s’ouvrir, puis nous vous avons regardé tomber librement en avant, en bas d’un escalier, puis il y a eu un calme étrange qui a frappé la pièce. Est-elle toujours en vie? Qu’est-ce qui lui est arrivé? Je me souviens, une voix – – il y a eu 15 secondes de silence assourdissant – et ensuite on entend en bas des escaliers ‘Je vais bien!’ “

Plus tard dans le spectacle, les deux ont été rejoints par un invité Stéphanie Beatriz de “Brooklyn Nine-Nine”, qui a paniqué à l’idée de rencontrer Levy.

“Je dois juste dire qu’en tant que camarade de la communauté queer, je suis tellement étonné par vous”, a déclaré l’actrice, qui s’identifie comme bisexuelle. “Je vais pleurer. Je pense juste que votre travail en général est si beau et si passionnant. Vous avez présenté le public à ce personnage qui se trouve être qui il est et qui est le moyen de créer un changement, un changement social , l’empathie chez les gens, c’est tellement incroyable. “

Levy a également félicité Beatriz pour avoir fait de même avec son travail sur “Brooklyn Nine-Nine”, où joue également un personnage bisexuel, le détective Rosa Diaz.