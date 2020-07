Danai Gurira: j’espère la justice raciale

2020-07-07 02:30:04

Danai Gurira « ose espérer » la « justice raciale », car elle dit qu’elle est « inspirée » de « continuer » en se souvenant du « travail de ceux qui l’ont précédée ».

La star de « Black Panther » dit qu’elle est déterminée à lutter pour la justice en ce qui concerne l’inégalité raciale, et dit qu’elle est « inspirée » à « continuer » en se souvenant du « travail de ceux qui l’ont précédé ».

Elle a déclaré: « En ce qui concerne la lutte pour la justice raciale, une lutte à laquelle tant de gens ont consacré leur vie pendant tant d’années, une lutte qui a obstinément refusé d’être gagnée, j’ose espérer.

« C’est un moment qui pourrait apporter un réel changement et honorer le travail de ceux qui nous ont précédés. Je souhaite aider ce changement à se réaliser de toutes les manières possibles. C’est ce qui m’inspire pour continuer. »

Danai, 42 ans, souhaite voir « des réformes durables » mises en place pour aider à vaincre les préjugés raciaux, y compris la mise en œuvre de l’antiracisme « dans tout le système ».

Elle a ajouté: « Nous avons besoin de réformes durables. J’aimerais voir l’antiracisme popularisé dans notre culture, notre société, notre langue, notre communauté et, finalement, dans tout le système. Cela permettrait à la vraie justice d’être la norme et non l’exception. »

Et quand elle ne se bat pas pour la justice, l’actrice de «Walking Dead» essaie toujours de maintenir une routine d’autosoins, car elle pense qu’il est «crucial» de prendre soin d’elle-même autant que des autres.

S’adressant au magazine Women’s Health, elle a expliqué: « Les soins personnels sont très importants. Je pense que c’est crucial aussi, et je pense que c’est aussi quelque chose que parfois, en tant que femmes, nous devons comprendre comment le faire. Parce que nous ‘ re tels donneurs, nous sommes nourriciers, mais nous nous faisons juste notre meilleur soi, afin que nous puissions faire les autres choses encore mieux.

« [Women] ne sont pas encouragés à comprendre la puissance de leur corps. J’adore quand les femmes trouvent leur pouvoir. J’adore quand je trouve une capacité différente dans mon corps que je ne savais pas que je pouvais trouver ou que j’aurais pu apprendre … J’encourage toujours les jeunes femmes à qui je parle à explorer cette partie de vous-même … Trouvez la chose que vous profiter – et cela pourrait soulever des poids, ce pourrait être de la boxe. «

