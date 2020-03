Danai Gurira révèle sa scène préférée de «Walking Dead»

Danai

Gurira a rejoint The Walking Dead en

La saison 3 en tant que Michonne portant des katana, donnant des coups de pied et tuant les marcheurs. Elle

a fait irruption sur la scène en tant que compagnon d’Andrea et est devenu l’ennemi juré du gouverneur.

Il a fallu à Rick

et l’équipe un certain temps pour

réchauffer le guerrier féroce. Mais les fans ont immédiatement été charmés par les deux

Michonne et l’actrice qui lui ont donné vie.

Maintenant, son chapitre touche à sa fin dans la saison 10, et

Gurira fait ses adieux au personnage bien-aimé. Elle s’est récemment arrêtée

Entertainment Weekly et a parlé en profondeur de sa scène préférée de tous les temps de The Walking Dead.

L’action inspirée de la bande dessinée de Danai Gurira

Comme la plupart des personnages de The Walking Dead, Michonne a été arrachée directement des bandes dessinées. Les fans attendaient avec impatience son introduction, et le portrait de Gurira du héros populaire du roman graphique n’a pas déçu.

Des batailles épiques aux bagarres au corps à corps, Gurira

a été un acteur important dans certaines des scènes les plus mémorables de la série.

Son personnage a sorti une horde de marcheurs avec une corde à linge, matraqué

méchants à l’intérieur d’une église, et a armé un éclat de verre pour aveugler un ennemi

un oeil. Bien que ces scènes figurent parmi les mouvements les plus audacieux de Michonne, Gurira

place une scène différente à la première place.

Danai Gurira a tourné sa scène préférée dans une horde de marcheurs

Dans une interview avec

Entertainment Weekly, Gurira

décrit sa «marche préférée

Scène morte jamais », qui

est dans la saison 4, épisode 9, “Après”. Dans cet épisode, les survivants doivent faire face

à la suite d’une attaque contre leur base d’attache, une prison fortifiée.

Après l’escarmouche, le bâtiment a été envahi de marcheurs et, par conséquent,

habitable. Après la bataille, les membres du groupe se sont retrouvés

séparés et désespérés de se reconnecter.

Michonne a passé la majeure partie de l’épisode seul et apparemment

abattu, avec deux marcheurs castrés servant de sa seule compagnie et protection.

Elle réalise finalement sa marque personnelle de thérapie émotionnelle en coupant

descendre un paquet de marcheurs avec son fidèle katana. Dans l’interview, Gurira

explique à Entertainment Weekly pourquoi elle a choisi cette scène comme sa préférée.

«Il y avait une spontanéité qui a vraiment

senti que cela m’a permis d’explorer exactement ce qui se passait pour elle, ce qui

était-ce qu’elle essayait vraiment, vous savez, de lâcher les démons qui avaient été

la contrôler. Ensuite, elle a juste un moment où elle voit un promeneur qui regarde

un peu comme elle. Cela réveille vraiment quelque chose en elle qui la fait

rejeter cela comme étant où elle va. “

Gurira

poursuit en expliquant que la scène n’était initialement prévue que pour huit

marcheurs. Pourtant, le producteur exécutif et directeur de l’épisode, Greg Nicotero,

a permis une plus grande flexibilité créative pour rendre la scène beaucoup plus grandiose. le

l’actrice le décrit comme «un moment très cool».

L’évolution de Michonne

Gurira

apporte puissance, équilibre et fierté au rôle de Michonne. En tant que leader prudent,

féroce protectrice et mère nourricière, Michonne donne le ton à la

survivants à Alexandrie. Mais le style de leadership de Michonne n’a pas toujours été comme ça.

La scène que Gurira décrit comme sa préférée de la

spectacle a servi de tournant qui a changé la trajectoire du personnage

voyage et a contribué à la disposition d’acier mais compatissante qui

Michonne affiche aujourd’hui. Il n’est pas surprenant que Gurira ait choisi cette scène comme

préféré.

