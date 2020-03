Daniel Craig ému à propos de Bond

2020-03-05 11:30:05

Daniel Craig est “incroyablement émotif” à propos de son temps avec James Bond depuis 2006.

L’acteur de 52 ans – qui incarne 007 pour la dernière fois dans le prochain “No Time To Die” – a admis que son passage de 14 ans à jouer à l’espion emblématique avait été “énorme” pour le personnage.

S’exprimant avant une projection spéciale de son premier film Bond, “Casino Royale” de 2006 au Musée d’art moderne de New York (MoMA), il a déclaré: “En regardant ce que nous avons fait, cela a été incroyablement émouvant car il est énorme.

“Je savais que nous avions un bon film quand nous le faisions, mais je me suis en quelque sorte éloigné de moi-même; que si c’était une balançoire et un raté, c’était une balançoire et une ratée.”

Daniel a réfléchi à la façon dont il a pu redéfinir le personnage, qui était auparavant joué par des personnages comme Pierce Brosnan, Sir Sean Connery et Sir Roger Moore, et trouver un moyen de donner aux histoires une “émotion” pour les rendre “connectables” aux téléspectateurs. sans être prévisible.

Il a dit: “Clairement [Bond] est quelqu’un qui est suave et sophistiqué, mais je savais qu’il ne pouvait pas suave et sophistiqué au début parce qu’on m’a donné cette chance de recommencer.

“” Pour dire ‘Les noms Bond, James Bond’, c’est comme si je n’avais pas à vous dire de faire ça. Cela doit signifier quelque chose. Sinon, c’est juste une répétition de quelque chose que quelqu’un d’autre a fait et c’était une découverte que je découvrais encore jusqu’à ce dernier film.

“Nous savons que le monde a besoin d’être sauvé au début d’un film Bond et nous sommes presque sûrs que le monde sera sauvé à la fin d’un film Bond. Alors, que se passe-t-il entre les deux? Y a-t-il un moment où nous ‘ re dans le doute de cet homme? Dans le doute de son caractère? Dans le doute de sa sécurité? Dans le doute de sa vie personnelle? N’importe laquelle de ces choses.

“Si vous pouvez charger le film avec ces choses, alors peut-être que le film s’élèvera et deviendra quelque chose d’un peu plus émotionnel et un peu plus connectable.”

Daniel est “immensément fier” de son dernier film Bond et a promis que le film ne laisserait pas de traces.

Il a dit: “C’est maintenant mon dernier film et nous avons connecté tous les points et nous avons répondu à toutes les questions.”

