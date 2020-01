2020-01-14 02:30:05

Daniel Craig “fait un martini incroyable”, selon sa co-star Noah Segan, car son célèbre personnage James Bond est connu pour boire la boisson alcoolisée.

Daniel Craig “fait un martini incroyable”, selon sa co-star Noah Segan.

L’acteur de 51 ans est surtout connu pour jouer James Bond, un espion suave épris de martini – qui célèbre la boisson alcoolisée secouée et non remuée – et bien que son personnage aime les boire, il semble que Daniel lui-même ait le talent de les faire .

La co-star de “Knives Out” de Daniel, Noah, a déclaré: “Quelque chose que j’ai appris sur Daniel qui surprendrait ses fans? Je ne pense pas que quiconque serait surpris de savoir qu’il fait un martini incroyable. [He] fait aussi un très bon martini expresso. ”

Noah, 36 ans, a insisté sur le fait que les compétences de fabrication de martini de Daniel sont “de premier ordre”, car il a révélé que le casting du thriller – qui comprenait également Jamie Lee Curtis et Chris Evans – prendrait “occasionnellement” un verre ensemble une fois le tournage terminé pour la journée. .

Il a ajouté au magazine Us Weekly: “Lorsque vous travaillez avec Daniel, vous espérez qu’il a le jeu de martini sous clé. De toutes les personnes dans le monde, nous pouvons avoir la foi que son jeu de martini est de premier ordre.”

Et bien que Daniel soit peut-être bon pour faire des martinis, il a récemment déclaré qu’il détestait quand les gens lui posaient des questions sur ses préférences en matière de boissons.

La star de ‘No Time To Die’ a dit: “Chaque fois que quelqu’un me demande:” Aimeriez-vous qu’il soit secoué ou remué? ” J’ai envie de les frapper au visage. Vous allez dans un bar pour un verre et vous en êtes servi trois. En plus, je ne suis pas vraiment fan des martinis. Je préfère la bière. ”

Bien qu’il ait joué 007 à l’écran, Daniel ne pouvait pas être moins semblable au personnage dans la vraie vie, car il a également déclaré qu’il avait “peur des armes à feu” et devait surmonter une “peur paralysante des hauteurs” tout en filmant une scène pour l’un des films.

Il a expliqué: “Vous pourriez trouver cela amusant, mais j’ai peur des armes à feu. Sérieusement, j’ai vu une fois un coup de feu se rapprocher. C’était horrible. Et dans une scène où je devais grimper une grue de 60 mètres, j’ai surmonté une paralysant la peur des hauteurs. “

Mots clés: Daniel Craig, Noah Segan

Retour au flux

.