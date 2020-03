Daniel Craig pose torse nu pour GQ, réfléchit sur le dernier film de James Bond

Daniel Craig revient sur son époque en tant qu’espion le plus célèbre au monde.

Tout en posant torse nu dans GQ pour leur dernière histoire de couverture, l’acteur britannique, 52 ans, a rappelé son dernier jour de tournage “No Time Left to Die” – son cinquième et dernier James Bond film – et a expliqué pourquoi il avait failli s’éloigner du film d’action.

Craig, qui avait 37 ans lorsqu’il a été choisi comme Bond, a déjà parlé de son hésitation à jouer le célèbre rôle, qui a été joué par six acteurs, dont Pierce Brosnan et Sean Connery.

“Je pourrais être anonyme dans le monde. C’était vraiment comme si ma vie allait se perdre si je fais cela”, a déclaré Craig à GQ au sujet de ses premières réflexions lorsqu’il a proposé pour la première fois le rôle qui a depuis défini sa carrière. «C’était littéralement comme, ‘F-k off. Je ne p-f-roi le veux pas. Comment oses-tu? Comment oses-tu m’offrir ça? C’est juste ridicule. Mais c’était tout de la légitime défense.”

Après avoir joué dans quatre films Bond à succès – “Casino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012) et “Spectre” (2015) – Craig s’est presque éloigné de la franchise, disant qu’il se sentait «physiquement très bas».

Lachlan Bailey / GQ

“Je n’allais plus jamais en refaire un”, a admis Craig. “Je me disais:” Est-ce que ce travail en vaut vraiment la peine, pour traverser tout ça? ” Et je ne me sentais pas … Je me sentais physiquement très faible. Donc, la perspective de faire un autre film était comme, c’était hors de propos. Et c’est pourquoi cela fait cinq ans. “

Craig, qui a redéfini le rôle de 007, a expliqué comment il a développé la psyché de Bond.

“Il est vraiment très sombre. Je pense que c’est plus intéressant”, a expliqué l’acteur. “Je sais que nous ne pouvons pas lui faire prendre des amphétamines et de la vitesse et faire toutes ces choses. Mais à l’intérieur, je sais que je fais ça. Et je voulais informer la partie et dire que c’est ce qu’il est. C’est une sorte de f- -k-up. Parce que ce travail vous f-k up. “

“Les plus grandes idées sont les meilleures”, a-t-il ajouté. “Et les plus grandes idées sont l’amour, la tragédie et la perte. Elles le sont, et c’est ce que je veux instinctivement viser.”

Bien que son mandat en tant que Bond soit terminé, Craig a déclaré qu’il attend avec impatience la suite.

“Je suis vraiment … je vais bien”, a-t-il dit. “Je ne pense pas que je l’aurais été si j’avais fait le dernier film et que c’était fini. Mais ça, je suis comme … Allons-y. Continuons. Je vais bien.”

“No Time Left to Die”, qui met également en vedette Rami Malek et Ana de Armas, devait initialement sortir en avril – avec lequel la couverture GQ de Craig semblait coïncider – mais maintenant ne sortira pas en salles avant novembre en raison de coronavirus déclenchement.

