Daniel Dae Kim propose d’aider à trouver le vaccin contre le coronavirus après le diagnostic

2020-03-20 07:30:05

Daniel Dae Kim a offert de donner des anticorps pour aider à trouver un vaccin contre le coronavirus après avoir été testé positif à la maladie.

L’acteur de 51 ans est tombé malade en rentrant chez lui à Hawaï après le tournage de son émission de télévision “ New Amsterdam ” a été annulée en raison de la pandémie et bien qu’il soit actuellement dans l’isolement, il s’est engagé à aider la lutte mondiale contre la maladie respiratoire “de toute façon” il peut une fois qu’il est de nouveau en forme.

Il a déclaré dans un long message vidéo aux fans: “Avec un peu de chance, j’aurai effectivement développé une immunité contre ce virus lorsque tout cela aura été dit et fait. Donc, je n’aurai peut-être pas réellement besoin du vaccin à sa sortie.”

“J’espère que cela arrivera bientôt cependant, et je serai heureux de contribuer de toutes les manières possibles, y compris en faisant don d’anticorps dans le but de trouver un vaccin pour tout le monde.”

Après avoir demandé conseil à son médecin lorsqu’il a commencé à ressentir des symptômes, l’ancienne star de “ Lost ” s’est rendue dans l’un des centres de test au volant nouvellement construits à Honolulu et a partagé le processus de test avec ses fans.

Il a dit: “Le test lui-même était vraiment maladroit et un peu douloureux, car ils ont enfoncé un énorme tampon dans votre nez et dans votre gorge, mais ça valait le coup, à cause de ce que j’ai découvert.”

Daniel – qui a deux enfants avec sa femme Mia – a pu gérer son état à la maison de manière isolée et n’a jamais eu besoin de soins hospitaliers.

Il a dit: “Je ne suis jamais allé à l’hôpital, mais avec l’aide de médicaments, d’alitement, de liquides et, bien sûr, de ma famille aimante, je n’en avais pas besoin.

“En fait, j’ai commencé à me sentir mieux le lendemain, et j’ai commencé à me sentir un peu mieux le lendemain, et aujourd’hui, même si je ne suis pas à 100%, je suis assez proche.”

La star de «Hawaii Five-O» a appelé les gens à prendre la maladie au sérieux et à pratiquer la distanciation sociale.

Il a dit: “Heureusement pour moi, ce n’était pas une question de vie ou de mort. Mais même si je souris et optimiste maintenant, pendant plusieurs jours j’étais au lit, donc pour tous ceux qui sont là-bas, en particulier les adolescents et les milléniaux qui pensent que cela n’est pas grave, sachez que c’est le cas.

“Et si vous traitez cela sans soin, vous mettez potentiellement en danger la vie de millions de personnes, y compris de vos proches.

“Donc, pour le bien de tout le monde, veuillez suivre les directives. Socialement, distancez-vous, isolez-vous, arrêtez de toucher votre visage et bien sûr, lavez-vous les mains.”

Et Daniel a également appelé à la fin des propos racistes contre les Asiatiques à propos du virus, qui est originaire de Chine.

Il a dit: “S’il vous plaît, s’il vous plaît, arrêtez les préjugés et la violence insensée contre le peuple asiatique.

“Battre au hasard des Américains d’origine asiatique, parfois sans abri, est lâche, déchirant et inexcusable. Oui, je suis asiatique et oui, j’ai un coronavirus, mais je ne l’ai pas obtenu de Chine, je l’ai eu en Amérique, à New York , et malgré ce que certains dirigeants politiques veulent l’appeler, je ne considère pas l’endroit d’où il vient aussi important que les personnes malades et mourantes. ”

Daniel a pu constater un effet positif en contractant la maladie, qui a également affecté Tom Hanks et Idris Elba.

Il a plaisanté: “Et je suppose que c’est agréable d’être mentionné dans le même souffle que Tom Hanks et Idris Elba, deux de mes acteurs préférés. Je suppose que je suis en assez bonne compagnie.”

