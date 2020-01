Daniel Kaluuya: la célébrité est désorientante

2020-01-12 11:30:03

L’acteur britannique Daniel Kaluuya a révélé qu’il trouvait la célébrité “désorientante”.

Daniel Kaluuya trouve la renommée “désorientante”.

L’acteur de 30 ans est rapidement devenu l’une des stars les plus recherchées d’Hollywood, après ses performances dans “ Get Out ” et “ Black Panther ”, mais Daniel accepte toujours son propre succès et son nouveau- état trouvé.

Il a expliqué: “Ce n’est pas pour cela que je me suis embarqué – porter des costumes ou serrer la main. C’est désorientant. Mais c’est plus désorientant à cause de d’où je viens.

“Après” Get Out “, j’ai terminé” Black Panther “et je suis retourné au domaine [in north London where he grew up]. Ensuite, j’ai été nominé. Kaboom! Qui suis je? Je devais comprendre que ce qui s’était passé allait être permanent. ”

Daniel a appris un «camion» de sa première saison de récompenses.

Il a déclaré au journal Sunday Times: “Il est difficile d’observer les gens si les gens vous regardent. Mais j’ai réalisé que les riches peuvent être vraiment désespérés. Je ne le savais pas. Je pensais que lorsque vous êtes riche, vous êtes bon . ”

Bien qu’il soit de Londres, Daniel est apparu principalement dans des films américains au cours des dernières années.

Et l’acteur affirme que le racisme est en partie responsable de la tendance.

Il a expliqué: “J’allais pour beaucoup de choses [in England]. Mais je n’obtenais pas de rôles à cause de la couleur de ma peau. Ce n’était pas juste.

“C’était un piège. Par exemple, je suis monté pour ce spectacle. C’était 10 séries d’auditions. Il y avait moi et un homme blanc pour le plomb. Il s’agissait d’étrangers. Et je me suis rendu compte en allant à une audition que l’autre gars avait reçu un coach de jeu. Ils ne m’aimaient pas comme ils l’aimaient.

“Et ce n’est pas une blague. C’est ma vie. C’est un travail. Dans n’importe quelle autre profession, ce serait bizarre, mais cela a été accepté dans le mien. C’est arrivé plusieurs fois, et je suis allé, ‘Non. Je suis pas un idiot. “”

