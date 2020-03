Daniel Radcliffe est plus proche de l’équipage de Harry Potter que de ses coéquipiers

2020-03-12 16:30:07

Daniel Radcliffe a admis qu’il est resté proche des membres de l’équipage sur «Harry Potter» que ses camarades Emma Watson et Rupert Grint.

Daniel Radcliffe est resté plus proche des membres de l’équipage qui ont travaillé sur «Harry Potter» que n’importe lequel de ses camarades de casting.

L’acteur de 30 ans a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle de sorcier titulaire dans les adaptations cinématographiques de J.K. Les livres de Rowling, aux côtés d’Emma Watson dans le rôle d’Hermoine Granger et de Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley.

Les fans espèrent que le trio est resté ami depuis la sortie du dernier film en 2011, mais dans une nouvelle interview avec Fox News, Daniel a admis qu’il était en fait plus proche de ceux qui travaillaient en coulisses sur les films.

Il a dit: “Honnêtement, je pense que ce n’est jamais la réponse que les gens veulent entendre, mais les gens que je suis le plus proche de ceux que j’ai rencontrés sur Potter sont tous des membres d’équipage.

“Mon double cascadeur, David Holmes, et les gens du département AD, le maquillage et les cheveux, le costume, en particulier, j’ai l’impression que ce sont les gens avec qui je suis resté et avec qui je suis resté très étroitement lié. Je pense que le reste d’entre nous sont tous en quelque sorte de très occupés maintenant et souvent dans diverses villes et parties du monde “.

Malgré ses commentaires, la star de “ Guns Akimbo ” estime que l’expérience de passer d’un élève inconnu à un acteur de renommée mondiale l’a lié, Emma et Rupert pour la vie.

Daniel a expliqué: “Je pense qu’il y a certainement, traversant quelque chose d’aussi méga et bizarre que cela à un jeune âge ensemble, je pense que cela signifie que nous aurons une expérience commune que nous ne partagerons probablement jamais avec personne d’autre.

“Donc je pense que cela nous liera pour toujours. Mais nous ne vivons pas dans les poches les uns des autres autant que les gens voudraient entendre. Donc je suis désolé si cette réponse déçoit personne.”

