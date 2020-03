Daniel Radcliffe «flatté» par un canular de coronavirus

2020-03-12 07:30:05

La star de “Harry Potter” Daniel Radcliffe a plaisanté en disant qu’il était “flatté” que des gens l’aient choisi pour un canular en ligne contre les coronavirus.

La star de «Harry Potter» a répondu après qu’une fausse nouvelle a fait le tour des médias sociaux cette semaine, et il a plaisanté sur les farceurs qui l’ont choisi parce qu’il est «très pâle».

S’exprimant sur l’émission de radio australienne “Smallzy’s Surgery” cette semaine, il a ri: “Je pense que c’est juste parce que j’ai l’air malade tout le temps, alors vous pouvez le dire de moi de façon crédible.

“Parce que je suis très pâle … Mais, tu sais, flatté qu’ils m’aient choisi.”

L’acteur de 30 ans a été informé du canular par un maquilleur qui lui a montré un tweet d’un faux compte Twitter de la BBC affirmant qu’il avait contracté COVID-19 au milieu de l’épidémie mondiale en cours.

Il a dit: “Je suis entré dans la salle de coiffure et de maquillage hier pour une pièce de théâtre, et la maquilleuse m’a dit:” Ma nièce vient de m’envoyer un texto et m’a dit que tu avais la couronne. ” ”

Daniel n’a pas tardé à expliquer que la farce est apparue sur un faux profil, avec suffisamment de personnes la partageant alors que la rumeur s’accélérait.

Il a ajouté: “Je pense que c’était sur un faux compte de la BBC, mais alors suffisamment de gens l’ont vu … C’est Internet.”

La star a récemment révélé qu’il avait été confondu avec un sans-abri à New York alors qu’il promenait son chien avec sa petite amie Erin Darke.

Il a déclaré: “J’étais récemment à New York avec ma petite amie et alors qu’elle était dans un magasin, j’étais dehors avec notre chien adoptif.

“Il faisait très froid, et j’avais un sweat à capuche, une polaire et puis un gros manteau par-dessus.

“Parce qu’il faisait si froid, je me suis agenouillé pour réchauffer le chien et j’ai vu ce gars me regarder puis il est passé devant moi.

“Mais ensuite il est revenu et m’a donné cinq dollars et m’a dit: ‘Prends-toi un pote de café.’ Apparemment, je dois me raser plus souvent! “

