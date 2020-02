Daniel Radcliffe ne reviendra pas à Harry Potter

2020-02-29 20:30:04

Daniel Radcliffe ne “pense” pas qu’il reviendra à “Harry Potter” après avoir payé le rôle pendant 10 ans.

L’acteur de 30 ans a joué le garçon sorcier pendant 10 ans, mais il n’est pas sûr qu’il reviendrait jamais à ce rôle parce qu’il aime la façon dont sa vie est maintenant et ne pas avoir à se retrouver dans une situation où il “s’est inscrit pour un” des années à l’avance “.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait en tant que Harry Potter dans les films “Les animaux fantastiques et où les trouver”, il a répondu: “Je ne pense pas. Je n’aime pas dire non aux choses, mais ce n’est pas quelque chose que je suis J’ai l’impression que ces films ont évolué et qu’ils vont très bien sans nous. Je suis heureux de continuer comme ça.

“J’aime ce que ma vie est maintenant. Je ne dis pas que je ne retournerai jamais dans une franchise, mais j’aime la flexibilité que j’ai avec ma carrière maintenant. Et je ne veux pas entrer dans une situation où Je suis inscrit à une série des années à l’avance. ”

Les choix d’acteur de Daniel après sa sortie de la franchise de cinéma ont été décrits comme “étranges” par certains, mais l’acteur hollywoodien insiste sur le fait que ce n’était pas comme ça et qu’au lieu de cela, il cherche juste des choses “différentes”.

Il a ajouté au magazine Variety: “J’accepte le label en ce sens qu’il n’y a rien dont je me dérobe. Mais je ne me suis pas dit:” Trouvez-moi la chose la plus étrange qui soit. ” Je ne choisissais pas des projets qui étaient bizarres pour l’amour de bizarres. ” Swiss Army Man ” était bizarre en ce sens qu’il s’agissait d’un cadavre péter revenant à la vie et ce n’était pas pour tout le monde. En même temps, c’est un film incroyablement intelligent qui a quelque chose C’est beau de dire à propos d’être humain. J’ai fait “Guns Akimbo”, où j’ai des pistolets boulonnés aux mains, mais j’ai aussi fait “Escape From Pretoria”, qui est vraiment ancré dans la réalité. Je pense que les gens ont vu je joue une chose depuis si longtemps qu’il semble plus remarquable que je fasse des tas de trucs différents maintenant. “

