Daniel Radcliffe réagit à un Tweet viral disant qu’il a le coronavirus

Avant Tom Hanks et Rita Wilson est venu avec leur coronavirus diagnostics, un autre grand nom a été étiqueté à tort la première célébrité à contracter la maladie: Daniel Radcliffe.

Plus tôt cette semaine, un tweet provenant d’un faux compte de la BBC s’est rapidement propagé sur Twitter, déclarant que “Daniel Radcliffe est positif pour le coronavirus. L’acteur serait la première personne célèbre à être confirmée publiquement”. Le lien sur le tweet, cependant, n’est pas allé à un article et il n’a pas été envoyé à partir d’un compte chèque bleu. La page a finalement été suspendue.

Mercredi, lors d’une interview avec Smallzy, la star de “Harry Potter” a réagi à la nouvelle, qui était également une nouvelle pour lui.

Il y a une rumeur selon laquelle Daniel Radcliffe a un coronavirus…

Je l’ai eu au téléphone pour confirmer ou nier Small # SmallzysSurgery pic.twitter.com/9BRJ0eRaF2

– Smallzy 🎧 (@Smallzy) 12 mars 2020

“C’est drôle que vous me posiez la question aujourd’hui parce que je suis entré dans la salle de coiffure et de maquillage hier, et la maquilleuse était du genre” Ma nièce vient de m’envoyer un texto et m’a dit que tu avais la couronne “, a-t-il expliqué.

“J’étais comme, ‘Quoi?!’ Il m’a montré un tweet, c’était comme: “Daniel Radcliffe devient la première personne célèbre à contracter un coronavirus”, a-t-il poursuivi. “J’étais genre, quoi?!”

Il pouvait cependant comprendre la confusion. “Je pense que c’est juste parce que j’ai toujours l’air malade, alors vous pouvez le dire de manière crédible à mon sujet”, a-t-il plaisanté, “parce que je suis très pâle.”

Il a ajouté qu’il était “très flatté” que le faux compte l’ait choisi comme victime.