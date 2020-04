Daniel Radcliffe reconnaissant de ne pas avoir d’enfants

2020-04-01 12:30:06

Daniel Radcliffe et Erin Darke sont “très, très bien” isolés et reconnaissants de ne pas avoir d’enfant à divertir derrière des portes closes.

Daniel Radcliffe n’a “jamais été aussi reconnaissant” de ne pas avoir d’enfant.

La star de “ Harry Potter ” et sa petite amie Erin Darke n’ont pas quitté leur domicile de New York depuis plus d’une semaine en raison de mesures de distanciation sociale en place pour ralentir la propagation du coronavirus et bien que la paire souhaite avoir un chien pour leur donner un excuse pour sortir pour prendre l’air, ils sont heureux de ne pouvoir se divertir que derrière des portes closes.

Il a dit à Vulture: “Nous avons un petit Post-It sur le mur sur lequel nous gardons un décompte. Il y avait quelque chose à ce sujet qui m’a juste fait rire, le traitant immédiatement comme un film de prison.

“Nous sommes tous les deux dans une situation où nous n’avons jamais été plus reconnaissants de ne pas avoir d’enfant, ni plus ennuyés de ne pas avoir de chien.

“Mais d’une manière générale, par rapport à beaucoup de gens, nous sommes très, très bien.”

L’acteur de 30 ans a récemment été victime d’un canular en ligne affirmant qu’il était la première célébrité à avoir contracté un coronavirus et sa petite amie a été stupéfaite de recevoir un barrage de SMS lorsqu’elle est descendue d’un vol de retour aux États-Unis après avoir rendu visite à Daniel à Londres.

Lorsqu’on lui a demandé quand elle a entendu la rumeur pour la première fois, elle a répondu: “Je revenais de l’avion pour lui rendre visite. Dès que l’avion a atterri, j’ai allumé mon téléphone et j’ai eu tous ces SMS comme” Dis-moi que l’Internet est mauvais! ” «Daniel va bien?

“Je me disais: ‘Qu’est-ce qui se passe, putain?’ Et finalement, quelques personnes m’ont envoyé un texto: “Oh, c’était un canular, peu importe.” ”

Daniel n’a même pas pensé à mentionner la rumeur à l’actrice de 35 ans quand ils ont parlé plus tard.

Elle a ajouté: “J’ai également reçu un texto de Dan me demandant ce qu’il devait faire avec l’Invisalign que j’avais accidentellement laissé dans la retenue quand je suis parti. J’étais comme, je pense qu’il va bien?

«J’étais juste très confus. J’étais comme, il semblait vraiment bien ce matin et il ne m’envoie que des SMS sur ma retenue, donc si c’est sa façon de me faire savoir qu’il a une couronne, nous devons travailler sur notre communication.

Daniel a dit: “Je ne vous ai pas envoyé de texto à ce sujet, en disant: ‘Il y a cette chose qui se passe?’ Je pensais l’avoir mentionné. J’étais au courant à ce moment-là. ”

Sa petite amie a ri: “Non! Vous ne m’avez littéralement envoyé un texto que sur ma retenue.”

