2020-01-21 02:30:05

Daniel Radcliffe sait qu’il a trouvé celui de sa petite amie Erin Darke car il peut faire des trucs “super ringards” autour d’elle sans jugement.

Daniel Radcliffe sait qu’il a trouvé celui de sa petite amie car il peut faire des trucs “super ringards” autour d’elle sans jugement.

La star de ‘Harry Potter’ sort avec Erin Darke depuis 2012 et admet que c’est “fantastique” qu’il se sente si à l’aise avec elle.

Il a déclaré au nouveau numéro du magazine Radio Times: “J’ai grandi en faisant beaucoup de choses où je pensais:” C’est super ringard. Je ne pourrai jamais faire ça avec une fille. ” Mais c’est la chose merveilleuse au moment où vous trouvez la relation dans laquelle vous êtes censé être. C’est comme, “Oh, je peux faire tout ça et ça ne vous dérange pas. Et vous pensez en fait que c’est amusant aussi. est fantastique!'”

Pendant ce temps, Daniel avait précédemment révélé “sans fin Skyping” que sa petite amie Erin était le secret de leur relation longue distance réussie.

Il dit: “Elle est en Californie en train de filmer une série et je suis ici en train de jouer, donc nous sommes sans cesse sur Skyping. Mais il y a toujours un élément de longue distance avec deux acteurs dans une relation. On finit toujours par voyager beaucoup mais ce est le plus long que nous ayons fait. C’est ce que c’est. Je suis très reconnaissant envers Skype et FaceTime. ”

Et l’acteur de 30 ans a avoué que le couple menait une vie “hilarante mondaine” et est reconnaissant de la façon dont elle traite les gros titres.

En parlant de leur vie ensemble, il a partagé: “Nous faisons toujours des s ** t hilarement mondains. Ils ne me font jamais rien d’intéressant, donc le titre doit être comme,” Ils ont acheté un tapis de yoga! ” Elle s’en occupe avec brio et je suis tellement soulagée. Cela me bouleverse plus qu’elle ne la bouleverse. “

Mots clés: Daniel Radcliffe, Erin Darke

Retour au flux

.