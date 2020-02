Danielle Staub réagit à Teresa Giudice rompant l’amitié, Drags Melissa Gorga, révèle le secret de 21 engagements

Danielle Staub peut se séparer de “Les vraies femmes au foyer du New Jersey”, mais le casting OG s’assure qu’elle ne part pas sans coup.

Réagir à l’explosif Fin de la saison 10 — au cours de laquelle Teresa Giudice a mis fin à son amitié avec Danielle à propos de sa révélation que Giudice était celle qui l’a encouragée à tirer Margaret Josephs ‘ cheveux – Danielle est allé sur son ancien ami, moqué Melissa Gorga et a même révélé son secret d’avoir été fiancée 21 fois.

Interrogé sur Bravo’s “RHONJ After Show” pourquoi elle pensait que Teresa encourageait le coup de queue de cheval, Danielle a dit: “Je ne sais pas. Je ne veux pas faire ce qu’ils font. Je ne veux pas prétendre savoir ce que quelqu’un pense quand ils disent des trucs. Et c’est mon seul regret , c’est qu’elle devait me dire de le faire. Ça faisait du bien. “

“Pendant tout ce temps, j’ai pensé que je serais mortifiée quand je l’ai vu jouer”, a-t-elle ajouté, s’arrêtant pour laisser échapper un soupir de soulagement. “Totalement opposé! Et je ne suis pas une personne violente. Et encore une fois, souvenez-vous, et elle le savait, je viens d’une longue histoire, depuis le tout début de mon enfance, d’abus. J’ai été tout, chaque forme d’abus. Il y a tellement de choses qu’une personne va prendre avant de commencer à repousser. Et je l’ai fait. Et je ne me souviens pas, j’ai vu rouge. Mon seul regret est de ne pas le faire plus tôt! Et d’avoir quelqu’un me dit de le faire. “

À propos du propriétaire de la boutique qui, selon Danielle, a eu l’idée en premier lieu, elle a déclaré: “Je ne peux pas parler pour Steven. Je peux dire que Steven est juste un gars formidable, et je me sens vraiment mal que Margaret ait même été invitée ce jour-là. , car ce n’est pas pour rien, elle n’y fait pas ses courses. Elle ne pouvait pas se le permettre. “

Lorsqu’on lui a posé des questions sur sa conversation en tête-à-tête avec Melissa – au cours de laquelle Staub a révélé l’implication de Teresa dans la mèche de cheveux – Danielle a déclaré: «Si drôle. Je ne pense plus à Melissa. Une autre personne que je suis la raison pour laquelle elle est là et que quiconque sait même qui elle est. Votre plus grand objectif et réalisation dans votre vie est d’ouvrir une boutique? Félicitations, des milliers de personnes le font tout le temps. Ce n’est pas si spécial. “

“Alors, quand Melissa réagit à moi quelque chose ces jours-ci, je m’en fiche vraiment”, a poursuivi Staub. “Je m’en fiche d’elle. Je m’en fiche Joey [Gorga]. Je me fiche de ce qu’ils pensent de moi. Ils m’ont tous deux utilisé. Eh bien, ça n’arrivera plus, donc je pense que j’ai arrêté d’écouter quand Melissa me parlait parce que je pouvais dire qu’elle était très conflictuelle, sans excuse. Et je me suis rendu compte ce jour-là que la seule raison pour laquelle j’étais là et invité à venir était d’essayer de me chasser de la vie de Teresa parce qu’ils avaient besoin de quelqu’un à blâmer. Ils ne peuvent pas blâmer Teresa, Dieu ne plaise! Ils ne peuvent en blâmer aucun. Ils ne peuvent assumer la responsabilité de rien, alors utilisons à nouveau Danielle. Mais elle est venue avec un programme et elle voulait juste que je dise quelque chose qui ferait basculer Teresa. Et elle a obtenu ce qu’elle voulait. “

Lorsqu’on lui a demandé si Teresa et elle avaient déjà eu une conversation sur le fait de se taire au sujet de l’implication de Giudice dans la traction des cheveux, Danielle a dit qu’elle ne pensait pas qu’une conversation devait avoir lieu.

“Non, ce n’est pas quelque chose – je tiens juste les affaires des gens”, a expliqué Staub. “Je le tiens. Je le porte, et il est très lourd. Et je ne vais plus le faire. Donc je me fiche de ce que les gens me disent de faire. Je vais le faire à ma façon et dans mon temps, et j’avais juste fini de le tenir. Ce n’est pas quelque chose de mauvais! Ce n’est pas comme si j’avais dit quelque chose de terrible à propos de Teresa! Je suis celui qui l’a fait! J’ai donc été un peu choqué que la réaction ait été comme ça. Je veux dire, si j’avais dévoilé un secret comme, oh Teresa a couché avec quelqu’un, comme elle l’a fait pour moi, je peux voir devenir fou à ce sujet. “

“Mais écoute, j’ai tellement pardonné à Teresa,” continua-t-elle. “Tant. Tant pis que ça. Elle m’a traité de prostituée devant mes enfants, m’a renversé une table. Si je n’étais pas assez important pour elle pour me pardonner, ce que je n’aurais même pas dû avoir besoin le pardon. Ça aurait juste dû être compréhensif. Comme si gros? Danielle l’a dit, je l’ai fait. C’est tout ce qu’elle aurait dû dire. Le fait que les choses se soient déroulées comme elles l’ont fait, c’était juste un ordre du jour.”

Après avoir affirmé que la distribution n’avait d’allégeance à personne malgré leurs manières traditionnelles italiennes, Danielle a déclaré: “Je me suis perdue pendant quelques années en essayant de m’intégrer avec des gens auxquels je ne donnerais même jamais un préavis d’un moment. Dans ma vie, je ne suis pas meilleur que quiconque, mais je suis définitivement meilleur qu’eux. “

Elle a ensuite expliqué sa tactique choquante pour obtenir 21 hommes différents de lui proposer le mariage.

“Je n’ai pas besoin de m’efforcer d’attirer l’attention, je viens de l’obtenir; ergo, j’ai été fiancée 21 fois. Ce n’est pas un accident. Et 19 d’entre elles étaient avant d’avoir mes enfants. Pourquoi? Personne ne m’a jamais demandé” dit-elle. «Je viens de vouloir punir les gens qui me maltraitaient, mais la façon dont je les ai fait me demander de les épouser rapidement est que j’ai dit que j’étais vierge et que je n’aurais pas de relations sexuelles avant d’être mariée. sur votre doigt très vite. “

“Je ne peux pas faire ça une fois que vous avez des enfants”, a-t-elle noté. “Si Tom était n ° 19 et qu’il n’y en avait plus que deux après cela et que j’en ai épousé une, ai-je vraiment été fiancée autant de fois? Non. Tu vois? Margaret ne sait rien de moi. Melissa, Dolores, aucune de Je ne me suis pas perdu trop longtemps, parce que je me suis retrouvé maintenant. Je suis vraiment content de qui je suis. Je n’ai aucune raison de vouloir m’intégrer avec des gens qui ne veulent pas de moi de toute façon . “

Concernant Teresa et Joe Giudice’s mariage brisé, Staub a dit qu’elle “croyait tout le temps qu’ils n’allaient pas se remettre ensemble. C’est malheureux parce que je sais – je n’ai rien de mauvais à dire à propos de Teresa quand je dis cela, je parle juste du la vérité – mais il aurait tout fait pour s’assurer qu’elle avait tout ce qu’elle voulait, et je pense que c’est ce qui a finalement causé les problèmes. Et je ne pense pas que ce soit de sa faute, je ne pense pas c’est la faute de Teresa, je pense juste qu’ils faisaient tous les deux de leur mieux. C’est malheureux, mais parfois, la fin est généralement ce à quoi vous auriez dû penser au début, mais qui de nous le fait? “

“Je sais quand Teresa et moi avons commencé à devenir amies il y a 13, peut-être 14 ans, et je parlais d’être trompée”, a-t-elle poursuivi. “Nous parlions personnellement de ce qui s’est passé entre mon mari et moi, le père de mes enfants, parce que j’avais cette grande et belle maison, une belle vie, beaucoup de bijoux, beaucoup de tout. Un divorce de six ans et demi litige, mais vous savez, je vendais des bijoux pour payer les factures. D’énormes bijoux. Donc, cela a soutenu mes filles et moi, et c’est ce que j’ai fait. Et elle m’a dit: “ Oh, je ne le ferais jamais. Je ne pardonnerais jamais à Joe. Je partirais pour l’Italie et emmènerais les enfants avec moi. C’est une situation difficile de dire ce que vous feriez à moins que vous ne soyez là, et je lui ai dit cela. J’ai dit: “Ne dites jamais rien de tel parce que vous ne savez pas avant d’être là.” “

“Nous voici donc maintenant. Et je pense que le temps à part pour eux deux – je ne pense pas que cela a à voir avec les circonstances – je pense que cela a à voir avec le temps à part qu’ils ne le feront pas se remettre ensemble “, a-t-elle ajouté. “Je ne crois pas qu’ils seront à nouveau ensemble. Et je pense qu’il est un homme à ce sujet, et je pense qu’elle le gère du mieux qu’elle peut. En toute honnêteté pour Teresa, ça n’a pas été une chose facile. Ou pour les enfants. Et donc je n’ajouterais jamais une insulte à une blessure, comme beaucoup l’ont fait pour moi. “

Pour sa part, Teresa a déclaré qu’elle ne souhaitait pas à Danielle de mauvaise volonté. Les autres dames non plus; cependant, ils sont vraiment ravis qu’elle soit hors du groupe et hors du spectacle.

“Avec moi, je ne sais pas pourquoi elle a fait ce qu’elle a fait”, a déclaré Tre dans “After Show”. “Mais avec elle, je dis juste que si je la voyais, je lui dirais bonjour. D’autres personnes que je n’aime pas, je ne leur dirais probablement pas bonjour.”

“Elle était toujours si gentille avec moi, je ne peux pas l’expliquer. Et vous savez. Elle était vraiment si douce”, a-t-elle ajouté, regardant Jennifer Aydin et Dolores Catania pour la sauvegarde. Dolores a déclaré que Danielle “ne peut tout simplement pas aider ce qu’elle est, et lorsque vous passez du temps avec elle et que vous êtes en sa présence, vous devez comprendre cela.” Jennifer l’a appelée «amusante».

“J’ai l’impression qu’elle ne fait pas les choses intentionnellement”, a ajouté Teresa. “D’autres personnes avec qui je ne parle plus, j’ai l’impression d’avoir fait des choses intentionnellement. Si je revoyais Danielle, je lui dirais probablement bonjour. Comme si nous étions ensemble à un événement, je lui dirais juste juste ‘ parce que j’ai l’impression qu’elle ne fait pas les choses intentionnellement. “

Giudice a ajouté qu’elle souhaite à Staub “tout le meilleur. Jamais de mauvaise volonté”.

Pendant ce temps, Margaret s’est arrêtée “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen,” où elle a réagi à la finale de la saison explosive.

“J’étais en état de choc”, a-t-elle dit en apprenant l’implication de Teresa dans la coupe de cheveux de Danielle. “J’étais comme, Teresa ne va pas faire ça. Je ne les croyais vraiment pas! Tu pourrais le dire.”

“Écoutez, cette nuit a été choquante”, a-t-elle ajouté. “Je veux dire, personne n’avait la moindre idée que cela allait arriver. Et Teresa avait des remords, et ce n’était pas parce qu’elle l’avait découvert.”

Un appelant a ensuite posé à Marge une question en deux parties: “Je voulais savoir à quoi ressemble votre relation actuelle avec Marty [Caffrey, Danielle’s most recent ex-husband], et qu’avez-vous pensé de lui affirmant que vous devez tous votre salaire et votre carrière à Danielle? “

En riant, Marge a dit: “Eh bien, évidemment, la deuxième partie de la question – que nous devons tous notre carrière à Danielle – est risible. Ha, ha, ha. Et ma relation actuelle avec Marty n’est rien. Je veux dire, il s’est montré duplicieux, totalement à double face. Et lui et ce monstre se méritent. “

En ce qui concerne la décision de Teresa et Joe de cesser de fumer – ainsi que le manque apparent de remords de Joe pour ce qu’il a fait à sa famille – Margaret a dit qu’elle “aurait aimé un peu de maintien de la cheville de sa part, vous savez? Comme un vrai la mendicité, des excuses. “

La réunion en trois parties «Les vraies femmes au foyer du New Jersey» commence le mercredi 4 mars à 20 h. sur Bravo.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Rouge ou pas?

Instagram

Ariel Winter abandonne ses cheveux foncés après l’enveloppement d’une famille moderne