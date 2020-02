Danny Cipriani prend une pause dans les médias sociaux

2020-02-26 15:30:06

Danny Cipriani prend une longue pause dans les médias sociaux pour pleurer Caroline Flack.

Le joueur de rugby de 32 ans est “en deuil dur” pour son ancienne petite amie – qui s’est tragiquement suicidée au début du mois – et même si cela l’a impliqué “à parler beaucoup” de la tragédie, il veut maintenant le faire en privé .

Danny a partagé son dernier contact WhatsApp avec Caroline – qui l’a surnommé affectueusement “point noir” en raison de sa photo de profil sur le service de messagerie – dans laquelle elle lui a dit qu’elle était “juste OK” en raison de son procès imminent pour avoir prétendument agressé son petit ami Lewis Burton.

Il a sous-titré le message: “Point noir. Avant de commencer. Ceci est mon processus de deuil. Qui parle. Beaucoup. Ce que mes amis, ma famille et mes coéquipiers ont dû prendre au cours des 10 derniers jours parce que je suis en deuil. Et je ‘ Je suis en deuil dur. Par conséquent, je parle beaucoup. Je ne suis pas sûr que je serais assez fort si je ne comprenais pas ou ne me voyais pas en elle.

“La douleur est la douleur. Peu importe si vous avez perdu un chat. Ou qu’on vous a appelé un nom. La douleur de personne est pire ou moins. Parce qu’elle est individuelle pour eux et comment ils la prennent. (Sic)”

Danny – qui a parlé de Caroline et du lien qu’ils ont partagé dans une vidéo Instagram émotionnelle la semaine dernière – a ensuite expliqué son plan de se retirer des médias sociaux au cours de la période de 40 jours de Carême, et a admis qu’il espérait que “ l’île de l’amour ” le présentateur aurait été fier de lui.

Il a poursuivi: “Elle était gentille au-delà de toute croyance. Et elle penserait que je suis folle de faire tout cela. Mais je sais qu’elle serait fière.

“Je retire les médias sociaux. Je vous remercie tous pour les messages aimables. Et toutes les belles réponses. Merci pour la mauvaise réponse. C’est mon histoire. Et je l’ai fait pour moi. Puis elle – elle n’a pas été autorisée de lui parler pendant toute la durée de l’affaire à cause de la loi. Il voulait que les charges soient abandonnées. Ils voulaient poursuivre.

“Je ne pointe pas du doigt. Le CPS et la police font du bon travail. Je dis simplement que nous ne pouvons pas toujours faire du bon travail. C’est mon processus de deuil. Notre plus grande force est notre plus grande faiblesse (sic)”

Avant de se déconnecter, Danny a expliqué qu’il avait désactivé les commentaires sur son profil mais qu’il ne quitterait pas définitivement la plateforme.

Il a écrit: “ps – on m’a montré comment désactiver les commentaires. Je vais donc le faire sur ce post. Parce que c’est pour moi et mon processus de deuil. Mais dans un mois je serai de retour sur le social car c’est 2020 et ça est-ce que je me fraye un chemin dans la vie (sic) ”

