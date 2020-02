Danny Reagan a laissé tomber une autre référence de chanson pendant l’épisode de Lyle Lovett Guest Star

Il y a eu plusieurs références de New Kids On The Block dans Blue Bloods. Tout cela grâce à Donnie Wahlberg, qui incarne Danny Reagan. La série est finalement revenue avec un épisode avec Lyle Lovett. Découvrez la référence qui était cachée dans l’épisode et plus encore.

Donnie Wahlberg a une histoire d’abandonner les références NKOTB sur «Blue Bloods»

Wahlberg tourne toujours avec New Kids On The Block. Il a laissé tomber quelques références à leurs chansons lors de la première saison.

“Je dirais donc, comme Bridget [Moynahan]Le personnage de «Hé, accrochez-vous» et «Appelez ce que vous voulez», «Étape par étape», a déclaré Wahlberg à Showbiz Cheat Sheet. “Je parlais dans les titres de chansons à peu près à chaque épisode et personne ne l’attrapait vraiment à cause de la façon dont je l’ai fait.”

Il a poursuivi: «Mais mes fans de musique et [NKOTB] les fans l’attrapaient définitivement. Et chaque semaine, ils faisaient du hashtag quel que soit le titre de la chanson. Cela finirait généralement par être tendance sur Twitter. J’aime cela.”

L’invité de Lyle Lovett a joué dans l’émission

Le chanteur Lyle Lovett a joué au Texas Ranger Waylon Gates dans l’épisode “Fog of War”. Wahlberg a teasé l’épisode avec une photo de leurs personnages ensemble sur Instagram avec la légende: “Je vois un spin-off! Quelqu’un a des idées pour un titre? J’ai obtenu #BlueBloodsTexas jusqu’à présent! @lyle_lovett monsieur – vous basculez! ”

Il a également posté une autre photo d’eux avec Marisa Ramierz. «Oh, tu sais, ce n’est pas grave, je traîne juste avec ce type – Mr @lyle_lovett! Il a honoré l’ensemble de #BlueBloods aujourd’hui et a livré l’une des meilleures performances (et des rôles les plus cool) au cours des dix saisons de notre émission! J’ai hâte de voir cet épisode! ” l’acteur a légendé la photo.

Baez et Danny perdent un témoin dans l’épisode. Gates est déterminé à l’attraper, ils doivent donc travailler ensemble. «Je suppose que cela fait de moi le chasseur et vous les guides», dit le ranger à Danny. «Eh bien, vous pouvez l’appeler comme vous voulez, cow-boy. Mais nous travaillons ensemble », lui a expliqué Danny.

Ils ont réussi à obtenir leur gars à la fin. Cependant, les fans ont été laissés à la recherche d’une référence que Wahlberg a abandonnée.

Il a laissé tomber une nouvelle référence dans l’épisode

Lyle Lovett comme Texas Ranger Waylon Gates, Donnie Wahlberg comme Danny Reagan sur «Blue Bloods» | John Paul Filo / CBS via .

L’épisode avait plus qu’une vedette musicale. Il avait une autre référence NKOTB dans l’une des conversations de Danny.

“Peut-être un œuf de Pâques @nkotb (nous l’appellerons un régal de la Saint-Valentin) dans cet épisode! Faites-moi savoir si vous l’attrapez! #BlueBloods », a tweeté Wahlberg le soir de l’épisode. Un fan a répondu: «Était-ce ce que vous voulez?» Il a répondu: «Bingo! @ nkotb # BlueBloods @ BlueBloods_CBS # CallItWhatYouWant n’était pas dans le script mais il est dans l’émission! »

Les fans ont tweeté leur amour pour les références cachées. Une personne a tweeté, «alors un certain Wahlberg a glissé ça. L’amour quand NKOTB rencontre Reagan se produit. #BHLove. ” Une autre personne a tweeté: «Aime quand tu fais ça! La première saison en était pleine! #Sang bleu.”

L’épisode est probablement un signe que les liens entre Blue Bloods et NKOTB ne sont pas terminés. Nous pourrions obtenir plus de références à l’avenir.