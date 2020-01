Dans le message secret de Meghan Markle à Kate Middleton dans son message du nouvel an

La relation du prince Harry avec le prince William est encore un peu fragile, et de nombreux experts royaux pensent que Meghan Markle et Kate Middleton sont les seules à pouvoir arranger les choses. Bien que les couples aient passé la saison des fêtes à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, Meghan a peut-être envoyé un message secret à Kate sous la forme d’une publication Instagram. Voici un aperçu de la branche d’olivier apparente de Meghan Markle à Kate et comment ils peuvent changer les choses en 2020.

Kate Middleton et Meghan Markle | Stephen Pond / .

La querelle épique du prince Harry et du prince William

La relation de Harry et William a été traquée par des rumeurs de querelle

toute l’année. On ne sait pas où les frères se sont séparés, mais cela peut avoir

a commencé quand William aurait dit à Harry de ralentir les choses avec Meghan.

William n’a pas encore dit quoi que ce soit sur la faille. Harry, cependant,

apparemment confirmé leur querelle lors d’une interview pour un documentaire intitulé Harry

& Meghan: Un voyage africain.

Harry a révélé que sa relation avec William n’est pas la même

comme c’était le cas auparavant et qu’ils ne parlent pas régulièrement. Il a aussi

expliqué comment ils se trouvent actuellement sur des chemins différents, que certains

confirmation que leur querelle pourrait être pire que ce que l’on pensait.

Pour ajouter aux rumeurs, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté l’organisation de William et Kate, la Royal Foundation, en 2019. Ils ont lancé leur propre œuvre caritative, Sussex Royal, l’été dernier.

Ils ont également quitté le palais de Kensington, où William et Kate

appeler à la maison. Le couple vit maintenant à Frogmore Cottage à Windsor avec leur premier

fils, Archie Harrison.

Kate Middleton et Meghan Markle se disputent-elles aussi?

Bien que les choses ne vont pas bien entre Harry et William, Kate et Meghan semblent bien s’entendre. En fait, les femmes ont apprécié certains matchs de tennis à Wimbledon en 2019 et semblaient avoir passé un bon moment ensemble.

Selon Express,

de nombreux experts royaux pensent que Meghan Markle et Kate Middleton sont la clé de

rassembler Harry et William. Le seul problème est qu’ils n’ont pas

eu de très nombreuses occasions de travailler leur magie.

Pendant les vacances, Harry et Meghan se sont rendus au Canada pour passer

Noël avec sa mère, Doria Ragland. William et Kate, quant à eux, sont allés à

Sandringham pour célébrer Noël avec la reine Elizabeth et le reste de la

famille royale.

Les Sussex et Cambridges sont toujours en vacances

pauses, mais Meghan a peut-être fait le premier pas vers la réconciliation dans une récente

Post Instagram.

Meghan Markle envoie un message secret à Kate Middleton

Prenant sur Instagram, Meghan a partagé quelques photos dans le cadre d’elle

faits saillants de 2019. Parmi les photos figurait une jolie photo d’elle et de Kate

debout ensemble lors d’un événement.

La photo a été prise lors de l’apparition de Kate Middleton et Meghan Markle à Wimbledon et les présente toutes les deux avec un grand sourire pour les caméras.

Avec Meghan incluant l’image dans sa bobine de surbrillance, de nombreux royaux

les observateurs avaient l’impression que c’était un message secret à Kate. Cela montre non seulement que

Meghan et Kate sont en bons termes, mais cela donne également aux fans l’espoir de pouvoir

combler l’écart entre Harry et William.

Meghan Markle a également partagé une adorable photo de son fils, Archie,

lors de son baptême. L’image offre un rare aperçu d’Archie en action,

et prouve à quel point Meghan apprécie Kate.

Les Royals et leurs numéros Instagram

En parlant d’Instagram, Kate Middleton et Meghan Markle ont toutes les deux

été très actif sur la plate-forme ces dernières années, inaugurant une nouvelle ère de publicité

pour la famille royale.

Bien qu’ils soient tous deux incroyablement populaires dans les médias, les fans pourraient

être surpris d’apprendre que Kate a en fait plus de followers sur Instagram que

Meghan.

À l’aube de la nouvelle année, Meghan et Harry ont environ 10 millions d’adeptes et ont publié 173 fois au cours des deux dernières années.

Kate et William, d’autre part, ont plus de 10,6 millions d’adeptes avec plus de 1 900 messages. Les Cambridges, bien sûr, sont sur Instagram depuis bien plus longtemps que Harry et Meghan, qui se rattrapent rapidement.

Si les choses continuent à leur rythme actuel, il y a une forte

chance que le prince Harry et Meghan Markle surpassent le prince William et Kate

Middleton en followers en 2020.